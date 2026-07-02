«Абсолют Страхование» сменила владельца

Инвестгруппа «Абсолют» Александра Светакова продала компанию «Абсолют Страхование». О закрытии сделки заявил РБК представитель группы.

Сумма сделки и имена покупателей не раскрываются. В группе уточнили, что новым собственником актива стала «группа инвесторов, получившая 100% долей в страховщике».

Представитель «Абсолюта» сообщил, что «Абсолют Страхование» продолжит работать под прежним названием. Также будут сохранены действующая сеть офисов и команда сотрудников, а все обязательства перед клиентами «будут исполняться в полном объеме», заверили в группе.

По данным СПАРК, до сделки «Абсолют Страхование» принадлежала комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Гамма Капитал» под управлением УК «Абсолют Эссет Менеджмент». 26 июня 100% страховщика перешли к ОАО ЦАНЦ. Компания существует с 1995 года, состав ее акционеров не раскрывается.

Согласно «Эксперт РА», по итогам 2025 года «Абсолют Страхование» занимала 30-е место на российском рынке по объему собранных премий (11,8 млрд руб.). Основным направлением компании считается страхование автокаско, страховка от несчастных случаев и болезней, страхование грузов и добровольное медицинское страхование (ДМС).

О том, что «Абсолют Страхование» выставлена на продажу, в июне 2024 года сообщал «Ъ». В числе претендентов называли группу Совкомбанка и страховую компанию «Югория». Сделку оценивали в 10 млрд руб.