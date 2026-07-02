Силы ПВО за ночь сбили над Россией 327 БПЛА

В период с 20:00 мск 1 июля до 7:00 2 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 327 беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области при ударе дрона по частному дому в селе Малакеево погиб мужчина, его жена получила ранения. В Ростовской области уничтожены более 25 БПЛА в шести районах. В Воронежской области сбили восемь беспилотников, над Тульской областью — один, в обоих регионах обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.