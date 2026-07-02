В ВАРПЭ назвали самую подешевевшую рыбу в России

По итогам первого полугодия оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10% и на 5%, сделав их самыми подешевевшими видами рыбы. Стоимость кеты упала до 450 руб. за кг, нерки — до 750 руб. за кг соответственно. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на подсчеты Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Как уточнил президент ВАРПЭ Герман Зверев, вылов лососей начинается в конце мая, пик приходится на середину июля-середину августа. Поэтому в первой половине лета цены высокие, к сентябрю они фиксируются, а с января начинают снижаться. «Безусловно, объем предложения также влияет на цены: к примеру, основные запасы горбуши были распроданы в конце прошлого-начале текущего года, поэтому резкого снижения цен во втором квартале не произошло»,— пояснил он.

Лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала 20 мая. По прогнозам, в этом году вылов может достичь 227 тыс. тонн, что на треть ниже вылова 2025 года. Прогнозируемый вылов кеты — 71 тыс. тонн, нерки — 38 тыс. тонн.

В этом году резко подорожал в России минтай. К концу марта оптовые цены на него в основном регионе промысла на Дальнем Востоке составили 175 руб. за 1 кг, показав наиболее заметную динамику среди прочих видов рыб. Год к году рост цен составил 34,6%. Основным драйвером роста выступает экспортный спрос, прежде всего со стороны Китая.

Подробности — в материале «Ъ» «Азия клюнула на рыбку».