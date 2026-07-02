В ВАРПЭ назвали самую подешевевшую рыбу в России
По итогам первого полугодия оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10% и на 5%, сделав их самыми подешевевшими видами рыбы. Стоимость кеты упала до 450 руб. за кг, нерки — до 750 руб. за кг соответственно. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на подсчеты Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
Как уточнил президент ВАРПЭ Герман Зверев, вылов лососей начинается в конце мая, пик приходится на середину июля-середину августа. Поэтому в первой половине лета цены высокие, к сентябрю они фиксируются, а с января начинают снижаться. «Безусловно, объем предложения также влияет на цены: к примеру, основные запасы горбуши были распроданы в конце прошлого-начале текущего года, поэтому резкого снижения цен во втором квартале не произошло»,— пояснил он.
Лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала 20 мая. По прогнозам, в этом году вылов может достичь 227 тыс. тонн, что на треть ниже вылова 2025 года. Прогнозируемый вылов кеты — 71 тыс. тонн, нерки — 38 тыс. тонн.
В этом году резко подорожал в России минтай. К концу марта оптовые цены на него в основном регионе промысла на Дальнем Востоке составили 175 руб. за 1 кг, показав наиболее заметную динамику среди прочих видов рыб. Год к году рост цен составил 34,6%. Основным драйвером роста выступает экспортный спрос, прежде всего со стороны Китая.
Подробности — в материале «Ъ» «Азия клюнула на рыбку».
Снижение цен на кету и нерку на Дальнем Востоке обусловлено увеличением объемов вылова лососевых. Так, в августе 2025 года вылов тихоокеанских лососей вырос на 51% по сравнению с 2024 годом, а производство красной икры в 2025 году превысило прошлогодние показатели. На Дальний Восток приходится 60,3% от общей добычи камбалы, и он является основным рыбопромышленным регионом.
В целом высокие цены на рыбу остаются проблемой для потребителей. Высокая стоимость рыбы способствует таким инициативам, как предложение об использовании Северного морского пути для поставок рыбы с Дальнего Востока, а также рассмотрение возможности снижения логистических наценок для обеспечения внутреннего рынка. Доля красной рыбы в денежных продажах достигла 15,1% в период с апреля 2024 по март 2025 года.
Прогнозы относительно цен на лососевые неоднозначны. В 2025 году ВАРПЭ * Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) ожидала, что цены на икру продолжат снижаться при отсутствии спекуляций. Однако ранее, в 2024 году, отмечалось, что на рынке сохраняется рост оптовой стоимости красной рыбы, и эксперты не ожидали снижения цен для потребителей из-за высокого спроса.
В более широком контексте финансово-экономическое состояние рыбохозяйственного комплекса осложнилось. По итогам января-августа 2024 года прибыль отрасли снизилась на 26% до 60 миллиардов рублей, а задолженность по кредитам превысила годовой оборот. Более 40% предприятий отрасли работают с убытком.