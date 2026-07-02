В Японии открыли неизвестный вид морских рептилий
Исследовательская группа из Научного университета Окаямы и других научных учреждений объявила, что найденные в Японии в 1990-х годах окаменелости рептилии мелового периода могут принадлежать к новому неизученному виду. Останки относили к виду мозазавров — это крупные морские рептилии, жившие между 80 млн и 65 млн лет назад.
Как сообщает агентство Kyodo, окаменелости, обнаруженные в Кайдзуке в 1990—1992 годах, хранились в Музее естественной истории города Кисивада в префектуре Осака. Однако тщательный анализ не был проведен из-за отсутствия оборудования, способного извлечь окружающие породы. В последние годы исследования мозазавров продвинулись вперед во всем мире.
Ученым удалось очистить и обследовать окаменелости в музее. Они выявили кончик верхней челюсти, подобных которому никогда ранее не находили. Длина животного, вероятно, составляла около 6 м. У него отсутствовала бороздка с кровеносными сосудами, характерная для других окаменелостей мозазавров. Эти данные и указывают на новый вид животного, пишет Kyodo.
Мозазавры, обнаруженный вид которых сейчас изучается, представляли собой крупных морских рептилий, доминирующих в океанах примерно 90 миллионов лет назад после вымирания ихтиозавров и большей части плезиозавров. Отличительной чертой мозазавров является то, что их скелетные останки были одними из первых палеонтологических находок, поразивших воображение ученых мезозойской фауной и опередивших по времени открытия останки динозавров. Так, первый научно подтвержденный мозазавр на территории Российской империи был описан Николаем Яковлевым в 1901 году.
Интересно, что специалисты подчёркивают, что ошибочно отождествлять ихтиозавров, плезиозавров, плиозавров и мозазавров с динозаврами, так как динозавры являются исключительно сухопутными животными. Все эти морские рептилии вымерли одновременно с динозаврами около 65 миллионов лет назад, в результате мел-палеогенового вымирания.