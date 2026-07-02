В Японии открыли неизвестный вид морских рептилий

Исследовательская группа из Научного университета Окаямы и других научных учреждений объявила, что найденные в Японии в 1990-х годах окаменелости рептилии мелового периода могут принадлежать к новому неизученному виду. Останки относили к виду мозазавров — это крупные морские рептилии, жившие между 80 млн и 65 млн лет назад.

Как сообщает агентство Kyodo, окаменелости, обнаруженные в Кайдзуке в 1990—1992 годах, хранились в Музее естественной истории города Кисивада в префектуре Осака. Однако тщательный анализ не был проведен из-за отсутствия оборудования, способного извлечь окружающие породы. В последние годы исследования мозазавров продвинулись вперед во всем мире.

Ученым удалось очистить и обследовать окаменелости в музее. Они выявили кончик верхней челюсти, подобных которому никогда ранее не находили. Длина животного, вероятно, составляла около 6 м. У него отсутствовала бороздка с кровеносными сосудами, характерная для других окаменелостей мозазавров. Эти данные и указывают на новый вид животного, пишет Kyodo.

Эрнест Филипповский