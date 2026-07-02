Встреча делегаций США и Ирана состоится после похорон Али Хаменеи

Составлено ИИ-Ассистентъ

Встреча делегаций США и Ирана, намеченная после похорон Али Хаменеи, является продолжением длительного и сложного переговорного процесса. Ранее такие переговоры часто проводились посредством посредников, включая Катар и Пакистан, а также Султанат Оман, которые стремились наладить диалог между странами. Обсуждаемые темы традиционно включают иранскую ядерную программу, снятие санкций и вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке. США неоднократно заявляли о стремлении к дипломатическому решению иранской ядерной проблемы, но при этом выражали готовность ответить на угрозы военными действиями.

Прошлые раунды переговоров между США и Ираном сталкивались с трудностями и не всегда приводили к соглашениям. Например, в апреле 2026 года стороны пытались договориться о прекращении огня, но не все вопросы, такие как ядерная программа Ирана, были урегулированы. Али Хаменеи, при жизни, часто сомневался в полезности прямых переговоров с США, считая, что они не принесут пользы национальным интересам Ирана и что Вашингтон не готов к достижению соглашений. Однако в некоторых случаях он разрешал переговоры, сначала через посредников, а затем и прямые, в условиях угрозы эскалации конфликта.

Известно, что в предыдущих раундах США настаивали на отказе Ирана от обогащения урана в обмен на смягчение санкций. Также в повестке дня стояла разморозка иранских счетов в иностранных банках и прекращение конфликтов на Ближнем Востоке. В состав американской делегации ранее входили вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, а иранскую сторону представляли председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИДа Аббас Аракчи. В то же время, несмотря на заверения американской стороны о прямых переговорах, Иран часто настаивал на непрямом формате через посредников.

Похороны Али Хаменеи, которые продлятся с 4 по 9 июля, стали важным событием, ожидаемым представителями многих стран, включая делегацию МИД России и спецпредставителя Владимира Путина Дмитрия Медведева. Дата похорон стала точкой отсчета для возобновления переговоров, что подчеркивает их политическую значимость и указывает на потенциальные изменения в иранской политике после смены верховного лидера. Возможные контакты между Москвой и Тегераном в этот период могли также обсуждаться в контексте посредничества в конфликте с США и Израилем. Ранее Али Хаменеи погибли 28 февраля при первых ударах США и Израиля по Ирану.