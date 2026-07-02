Три человека выбежали на поле во время матча Бельгии и Сенегала на ЧМ-2026
Во время матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными Бельгии и Сенегала на поле выбежали три человека. Игра была остановлена. Как сообщает Assosiated Press, болельщики выбежали на поле на 32-й минуте встречи.
Чтобы увести нарушителей, потребовалось около десятка сотрудников службы безопасности. Во время паузы защитник бельгийской команды Максим Де Кейпер удерживал мяч у себя.
К моменту остановки игры сборная Сенегала вела со счетом 1:0 благодаря голу Хабиба Диарра, который отличился на 24-й минуте.