Опасность БПЛА объявили в Пензенской области
На территории Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность». Соответствующее предупреждение опубликовало МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
В личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко сообщил, что в регионе ограничили работу мобильного интернета. Также чиновник попросил пензенцев оставаться дома. Телефон экстренных служб: 112.
Рано утром 1 июля в регионе уничтожили три дрона, обломки двух упали на территории предприятий в Пензе. Пострадали два человека. Пензенцев просят не подходить к обломкам дронов.