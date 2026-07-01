Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

На территории Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность». Соответствующее предупреждение опубликовало МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко сообщил, что в регионе ограничили работу мобильного интернета. Также чиновник попросил пензенцев оставаться дома. Телефон экстренных служб: 112.

Рано утром 1 июля в регионе уничтожили три дрона, обломки двух упали на территории предприятий в Пензе. Пострадали два человека. Пензенцев просят не подходить к обломкам дронов.

Дарья Васенина