Два человека пострадали в Пензе из-за дронов ВСУ, один в реанимации

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о последствиях атаки украинских беспилотников на Пензу. Информацию опубликовали в официальном Telegram-канале чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Обломки дронов привели к разрушениям на двух предприятиях. Пострадали два человека. Горожанке оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Пензенца в тяжелом состоянии госпитализировали, сейчас он в реанимации. Семьям пострадавших окажут поддержку.

Также взрывной волной выбило окна двух многоэтажек. Губернатор поручил главе Пензы Олегу Денисову организовать оперштаб. Чиновник поставил задачу отремонтировать окна в кратчайшие сроки.

Господин Мельниченко напомнил о запрете на съемку и публикацию последствий ударов ВСУ, поскольку кадры могут использовать в украинской пропаганде и для определения новых целей. «Несоблюдение правил безопасности грозит вашим жизням. Если найдете обломки, звоните 112. <...> Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить безопасность. Готовы оперативно прийти на помощь в любой ситуации»,— пообещал губернатор.

Дарья Васенина