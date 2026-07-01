БПЛА повредил здание в Пензе и линии электропередач

Утром 1 июля силы ПВО Минобороны России сбили БПЛА над территорией Пензенской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА Общественное мнение Фото: ИА Общественное мнение

Обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. «Пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия», — писал глава региона рано утром.

Олег Мельниченко предупредил о запрете фото- и видеосъемки полета и падения беспилотников, а также об опасности их обломков – заниматься ими должны только специалисты.

Беспилотную опасность в регионе объявили около 4 утра, а в 7 утра губернатор сообщил о воздушной опасности. Режимы отменили около 10:00 МСК.

Нина Шевченко