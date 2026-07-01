Осечка с долей героизма

Второй круг Wimbledon, проходящего в Лондоне, оказался последним для действующей чемпионки Roland Garros Мирры Андреевой. Отыграв шесть матчболов в предпоследнем гейме на подаче чешки Барборы Крейчиковой, победительницы английского мейджора 2024 года, она все-таки была вынуждена уступить в трех партиях. В мужском одиночном разряде борьбу продолжает первая ракетка России Даниил Медведев, который в четырех сетах справился с испанцем Даниэлем Меридой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисистка Мирра Андреева

Фото: Brian Inganga / AP Теннисистка Мирра Андреева

Фото: Brian Inganga / AP

Задача оформления победного дубля на Roland Garros и Wimbledon в женском теннисе остается нерешаемой с 2015 года, когда титулы на обоих летних мейджорах достались Серене Уильямс. И чтобы повторить успех знаменитой американки Мирре Андреевой требовалось прыгнуть выше головы, ведь кроме всего прочего на траве она пока не взяла ни одного титула. Однако поражение от Барборы Крейчиковой, которое в какой-то степени следует признать закономерным, оставило ощущение недосказанности. Андреева вполне могла избежать этой ранней неудачи, которая, впрочем, не может дезавуировать все ее недавние достижения, прежде всего — ярчайший парижский триумф.

После победы над полькой Магдой Линетт, соперницей по-своему неприятной, россиянке досталась еще более умелая и коварная оппонентка, в активе которой имеются титулы на Roland Garros (2021) и Wimbledon (2024). В нынешнем сезоне 30-летняя чешка сразу же проигрывала на Открытых чемпионатах Австралии и Франции, но к начале серии травяных состязаний вроде бы воспряла духом. Во всяком случае на небольшом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в голландском Хертогенбосе Крейчикова дошла до финала, на который не вышла, сославшись на болезнь.

Вообще медицинские проблемы преследуют эту талантливую теннисистку очень давно. У Крейчиковой было немало травм, иначе сейчас она бы стояла в рейтинге не на 38-м месте, а, скорее всего, во второй половине первой десятки, где находилась на пике карьеры.

Она обладает разнообразной техникой, которой отличаются многие представительницы чешской теннисной школы, и умеет на корте практически все — сильно подавать, остро принимать, подкручивать и подрезать мяч, в том числе и на высокой скорости. Все эти навыки Крейчикова оттачивала не только в одиночном разряде, но и в паре, где завоевала 20 титулов и была первой в мире.

На хорошо знакомом ей Центральном корте свое мастерство чешка продемонстрировала сразу. Отыгравшись с 15:40 в первом и третьем геймах на своей подаче, она повела — 3:0. Однако Андреева довольно быстро освоилась в специфической атмосфере главной арены Wimbledon и не без помощи чужих ошибок оставила за собой первый сет.

Крейчикова не всегда отличается психологической устойчивостью, и могло показаться, что в этот день в самые ответственные моменты она выглядит чрезмерно скованной. Во втором сете она вела — 5:3, снова растеряла свое преимущество, но в двенадцатом гейме выполнила пару удачных ударов и все-таки заставила Андрееву еще раз отдать подачу, а с ней — и партию.

А в третьем сете дошло до драматичной кульминации, которая стала одним из самых ярких эпизодов первых трех дней Wimbledon.

Сделав брейк в шестом гейме, Крейчикова при счете 5:4 вышла подавать на матч и имела 40:0. На глаза россиянки уже несколько раз наворачивались слезы, но она все-таки держалась до конца, тем более что на третьем матчболе соперница допустила двойную ошибку. В общей сложности тот десятый гейм продолжался около 14 минут, что для травяного тенниса — очень много. Андреева то завершала ювелирными ударами затяжные розыгрыши, то допускала обидные ошибки, но, отразив в общей сложности шесть матчболов, сократила свое отставание до минимума и после смены сторон вышла подавать.

Увы, но героические усилия, по всей видимости, отняли у россиянки те крупицы нервной энергии, которые были необходимы ей в десятом гейме. Ведя 40:30, Андреева сначала ударила в аут выполнение свечи, затем допустила еще одну ошибку, а на седьмом матчболе мяч после удара Крейчиковой задел трос, и россиянка не до конца прочувствовала отскок. В итоге — 6:4, 5:7, 4:6 за 2 часа 47 минут.

Андреева покидает Wimbledon и теперь почти наверняка потеряет лидерство в классификации по рейтинговым очкам, набранным в этом сезоне.

Тем не менее, в верхней половине женской сетки остаются россиянки Екатерина Александрова, переигравшая Ланлану Тараруди из Таиланда — 7:5, 7:5, и Анна Калинская, которая в матче против француженки Диан Парри успешно провела концовку — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8).

На мужском турнире во вторник очередную эффектную победу на супертай-брейке в пятой партии одержал Роман Сафиуллин, который вслед за Андреем Рублевым таким образом справился с голландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом — 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5) за 3 часа 50 минут. Вышел в третий круг и сильнейший российский теннисист Даниил Медведев, победивший испанца Даниэля Мериду — 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.

Евгений Федяков