Глава Альфа-банка заявил о переизбытке банков в России
Российская экономика не нуждается в нынешнем количестве банков. Об этом заявил глава Альфа-банка Владимир Верхошинский на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.
«За пределами топ-20 банков есть классические банки. Это вопрос времени, когда у них либо ЦБ лицензию отнимет, либо они сами из бизнеса уйдут. Я и раньше говорил, что столько банков для российской экономики не нужно», — подчеркнул он.
При этом лидеров отрасли относить к классическим банкам неправильно, добавил господин Верхошинский. Банки «можно называть финтехами, экосистемами, неотехплатформами, разными терминами». Эти лидеры находятся «вне отраслевых категорий», заключил глава Альфа-банка.
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В период с 2022 года произошли значительные изменения в российском банковском секторе, когда структура, формировавшаяся годами, начала активно перестраиваться. Наиболее крупные банки оказались под санкциями, что привело к их изоляции от привычных операций и миграции клиентов в менее крупные региональные и расчетные кредитные организации. Это вызвало снижение доли топ-10 банков в секторе впервые за десять лет, в то время как банки, занимающие с 16-го по 100-е места по активам, смогли увеличить свой финансовый результат.
Продолжающееся санкционное давление и меняющаяся геополитическая обстановка приводят к формированию альтернативных путей расчетов, увеличению объемов сделок с дружественными странами и переориентации на «мягкие» валюты. Эти трансформационные процессы, с одной стороны, создают возможности для развития быстрее адаптирующимся игрокам, а с другой — усиливают уход с рынка более слабых участников. Ожидается, что по мере консолидации количество банков, работающих с крупным бизнесом, будет снижаться.