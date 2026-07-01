Глава Альфа-банка заявил о переизбытке банков в России

Российская экономика не нуждается в нынешнем количестве банков. Об этом заявил глава Альфа-банка Владимир Верхошинский на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.

«За пределами топ-20 банков есть классические банки. Это вопрос времени, когда у них либо ЦБ лицензию отнимет, либо они сами из бизнеса уйдут. Я и раньше говорил, что столько банков для российской экономики не нужно», — подчеркнул он.

При этом лидеров отрасли относить к классическим банкам неправильно, добавил господин Верхошинский. Банки «можно называть финтехами, экосистемами, неотехплатформами, разными терминами». Эти лидеры находятся «вне отраслевых категорий», заключил глава Альфа-банка.

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