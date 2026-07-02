Сборы российского кинопроката выросли на 27% за полгода
По итогам первого полугодия 2026 года совокупные сборы фильмов в отечественном кинопрокате достигли 35,2 млрд руб., что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Посещаемость также выросла на 12%, до 72,5 млн зрителей, после падения в 2025 году. Основной вклад в рост внес январь, который побил рекорды предыдущих лет по сборам. Средняя стоимость билета увеличилась на 13% — с 428 до 484 руб.
Лидерами проката стали отечественные новогодние релизы: «Чебурашка-2» собрал 6 млрд руб., «Простоквашино» и «Буратино» — по 2,4 млрд руб. В топ-5 также вошли «Сказка о царе Салтане» и байопик «Майкл». Десятку замкнул проект «Соната», под видом которого в кинотеатрах демонстрировались зарубежные фильмы без официального правообладателя в России, включая «Историю игрушек-5» и «Аватар: Пламя и пепел».
Аналогичная динамика наблюдается и в мировом прокате: сборы за полугодие оказались на 15% выше, чем в 2025 году, который считался самым успешным после пандемии. В России, помимо сильных январских показателей, успех обеспечили зарубежные релизы начала года — «Горничная», «Майкл», «Закулисье реальности» и «Вот это драма!». Неожиданным хитом стала молодежная мелодрама «Твое сердце будет разбито», а криминальная драма «Коммерсант» с Александром Петровым привлекла зрителей за пределами целевой аудитории.
Подробнее — в материале «Ъ» «Говорит и показывает январь».
В 2025 году общий объем бокс-офиса российского проката составлял 50,7 млрд рублей, при этом число проданных билетов сократилось. Этот рост сборов был обеспечен за счёт повышения цен на билеты. Участники рынка отмечали, что количество «знаковых» релизов у всех компаний уменьшилось. Эти факторы свидетельствуют о том, что рост сборов кинопроката может быть связан не столько с увеличением числа зрителей, сколько с инфляцией и стратегией ценообразования.
В целом, российский кинопрокат продемонстрировал значительный рост после ухода иностранных мейджоров в 2022 году. Если в 2018–2019 годах российское кино собирало около 20% от общего бокс-офиса, то в 2024 году эта доля достигла 78%, а в текущем году — примерно 75% от общего бокс-офиса. Эксперты, такие как глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, прогнозируют, что доля российского кино в прокате может достичь 85–90% по итогам 2024 года, а общие сборы — 40–45 млрд рублей.