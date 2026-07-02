Сборы российского кинопроката выросли на 27% за полгода

По итогам первого полугодия 2026 года совокупные сборы фильмов в отечественном кинопрокате достигли 35,2 млрд руб., что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Посещаемость также выросла на 12%, до 72,5 млн зрителей, после падения в 2025 году. Основной вклад в рост внес январь, который побил рекорды предыдущих лет по сборам. Средняя стоимость билета увеличилась на 13% — с 428 до 484 руб.

Лидерами проката стали отечественные новогодние релизы: «Чебурашка-2» собрал 6 млрд руб., «Простоквашино» и «Буратино» — по 2,4 млрд руб. В топ-5 также вошли «Сказка о царе Салтане» и байопик «Майкл». Десятку замкнул проект «Соната», под видом которого в кинотеатрах демонстрировались зарубежные фильмы без официального правообладателя в России, включая «Историю игрушек-5» и «Аватар: Пламя и пепел».

Аналогичная динамика наблюдается и в мировом прокате: сборы за полугодие оказались на 15% выше, чем в 2025 году, который считался самым успешным после пандемии. В России, помимо сильных январских показателей, успех обеспечили зарубежные релизы начала года — «Горничная», «Майкл», «Закулисье реальности» и «Вот это драма!». Неожиданным хитом стала молодежная мелодрама «Твое сердце будет разбито», а криминальная драма «Коммерсант» с Александром Петровым привлекла зрителей за пределами целевой аудитории.

Подробнее — в материале «Ъ» «Говорит и показывает январь».