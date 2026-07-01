В США заявили о необходимости дополнительных переговоров с Канадой и Мексикой

США приняли решение не продлевать трехстороннее торговое соглашение с Канадой и Мексикой (USMCA). В Вашингтоне настаивают на дополнительных переговорах с обеими странами, заявил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир в интервью Bloomberg.

Он рассказал, что США «не готовы скрепить печатью соглашение», в отношении которого есть «существенные вопросы». Господин Грир уточнил, что для ликвидации дисбаланса в соглашение необходимо внести ряд изменений. Вместо продления американские власти на ежегодной основе планируют пересматривать его положения.

Договор USMCA был подписан в 2018 году по инициативе президента США Дональда Трампа. Он посчитал, что аналогичное торговое соглашение NAFTA не отвечает интересам Соединенных Штатов. Новый договор вступил в силу в 2020 году.

Текущий договор останется в силе еще десять лет, если ни одна из стран не решит из него выйти. Как заявили в Торговом представительстве США, Вашингтон продолжит взаимодействовать с Мексикой и Канадой для устранения недостатков соглашения и торгового дефицита.