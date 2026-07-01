США отказались продлевать торговое соглашение USMCA с Канадой и Мексикой

Администрация США не продлила трехстороннее торговое соглашение (USMCA) с Канадой и Мексикой. Об этом сообщается на сайте Торгового представительства США.

«В соответствии с соглашением Соединенные Штаты, Мексика и Канада провели сегодня виртуальную встречу, чтобы обсудить функционирование USMCA. США не согласились продлить USMCA в его нынешнем виде», — говорится в заявлении.

Текущий договор останется в силе еще десять лет, если ни одна из стран не решит из него выйти. Как заявили в ведомстве, Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с Мексикой и Канадой для устранения недостатков соглашения и торгового дефицита.

Также в заявлении Торгового представительства говорится, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже внес корректировки в соглашение в соответствии с новой тарифной и торговой политикой. Но с помощью переговоров с Канадой и Мексикой можно «улучшить ситуацию». Ведомство продолжит консультации с Конгрессом и общественностью по изменениям USMCA.

Договор USMCA вступил в силу 1 июля 2020 года и заменил прежнее соглашение NAFTA, которое действовало с 1994 года. Тогда страны договорились сохранить режим свободной торговли для товаров, которые были произведены в Северной Америке (полностью или в значительной степени), и ужесточить требования к происхождению для продукции отдельных отраслей, прежде всего автопрома.

В июне сообщалось, что Вашингтон может не продлить действие USMCA. Главным аргументом господина Трампа в пользу такого решения — значительный дефицит, который сохраняется в торговле США с обоими партнерами.