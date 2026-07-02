Правообладатель «Леди Баг и Супер-Кот» подал иск к «Ленте»

Французская анимационная компания Miraculous Corp., владеющая правами на франшизу «Леди Баг и Супер-Кот», обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к торговой сети «Лента». Спор связан с предполагаемым нарушением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

По данным картотеки арбитражных дел, правообладатель требует компенсацию за использование изображений персонажей мультсериала. Участники рынка полагают, что предметом разбирательства могли стать товары с символикой франшизы, реализовывавшиеся через розничную сеть. При этом претензии могут касаться не только производителей продукции, но и компаний, участвовавших в ее продвижении и продаже. Обе стороны на запрос «Ъ» не ответили.

Miraculous Corp. и связанные с ней структуры уже неоднократно обращались в российские суды для защиты интеллектуальных прав. По подсчетам на основе судебных материалов, аффилированные с правообладателем компании ранее инициировали около 900 разбирательств, связанных с использованием персонажей популярного мультсериала.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Супер-Кота объявился хозяин».