Правообладатель «Леди Баг и Супер-Кот» подал иск к «Ленте»
Французская анимационная компания Miraculous Corp., владеющая правами на франшизу «Леди Баг и Супер-Кот», обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к торговой сети «Лента». Спор связан с предполагаемым нарушением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
По данным картотеки арбитражных дел, правообладатель требует компенсацию за использование изображений персонажей мультсериала. Участники рынка полагают, что предметом разбирательства могли стать товары с символикой франшизы, реализовывавшиеся через розничную сеть. При этом претензии могут касаться не только производителей продукции, но и компаний, участвовавших в ее продвижении и продаже. Обе стороны на запрос «Ъ» не ответили.
Miraculous Corp. и связанные с ней структуры уже неоднократно обращались в российские суды для защиты интеллектуальных прав. По подсчетам на основе судебных материалов, аффилированные с правообладателем компании ранее инициировали около 900 разбирательств, связанных с использованием персонажей популярного мультсериала.
Подробнее — в материале «Ъ» «У Супер-Кота объявился хозяин».
Юристы отмечают, что споры о нарушении интеллектуальных прав могут быть долгой и дорогостоящей процедурой, особенно если ответчик оспаривает сами патенты. В таких случаях часто используется тактика заключения досудебных соглашений, посредством которых предприниматели добровольно выплачивают компенсацию в сниженном размере, поскольку шансы на победу ответчиков в подобных делах невелики. При этом правообладатели могут выбирать между фиксированной компенсацией (от 10 тыс. до 5 млн. рублей) и суммой, кратной стоимости лицензионных прав или контрафактных носителей. В случае, если ответчик не знал о нарушении, либо действовал не в рамках предпринимательской деятельности, фиксированная компенсация может быть ограничена до 100 тыс. рублей.
Защита интеллектуальных прав — распространенная практика. Например, компания Entertainment One UK Ltd., правообладатель франшиз «Свинка Пеппа» и My Little Pony, подала более 100 исков против индивидуальных предпринимателей, обвиняемых в нарушении авторских прав. Также юридическая компания ООО «Правовая группа «Интеллектуальная собственность» с августа по октябрь 2025 года массово подавала иски к саратовским предпринимателям за нарушение исключительных имущественных прав, требуя компенсации за использование изображений сказочных персонажей.
Подобные судебные разбирательства касаются не только товарных знаков из индустрии развлечений. Так, в Суде по интеллектуальным правам (СИП) рассматривались иски, связанные с товарными знаками пищевой продукции, алкогольных напитков и даже ноу-хау. К примеру, ООО «Мантера Групп» подавало иск в СИП с требованием прекратить правовую охрану товарных знаков Munterra, а Mast-Jagermeister SE судилась с «Красное & Белое» и Калужским ликеро-водочным заводом «Кристалл» за защиту исключительных прав на бренд Jagermeister.