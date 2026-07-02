У Супер-Кота объявился хозяин

Базирующаяся во Франции анимационная компания Miraculous Corp., владеющая правами на мультфильмы «Леди Баг и Супер-Кот», подала иск в арбитражный суд Москвы на розничную сеть «Лента». Дело связано с нарушением исключительных прав на произведение, а именно с продажей продукции с изображением персонажей. Это не первое дело, связанное с этим мультсериалом: ранее Miraculous подала почти 900 исков к российским компаниям в защиту своих прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency / Getty Images Фото: Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency / Getty Images

Анимационная компания Miraculous Corp., занимающаяся производством мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот» (Miraculous) обратилась в Арбитражный суд Москвы с просьбой о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. Одним из ответчиков стала продуктовая сеть «Лента». Обе стороны на запрос “Ъ” не ответили.

«Лента» контролируется основателем «Севергрупп» Алексеем Мордашовым. В первом квартале 2026 года выручка группы выросла на 23,4% год к году, до 306,9 млрд руб. По данным Infoline, «Лента» по итогам первого квартала 2026 года заняла 4-е место среди крупнейших российских FMCG-ритейлеров.

В 2023 году Россия стала ведущим экспортным рынком для Франции, следует из данных агентства Unifrance (отвечает за продвижение французского кино- и ТВ-контента за рубежом). Тогда самыми успешными проектами стали мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» (продано 3,53 млн билетов) и драма «Жанна Дюбарри» (1 млн билетов). Сама франшиза стабильно входит в топ-5 по телерейтингам: марафоны проекта можно увидеть на канале ТВ-3.

Предметом спора между Miraculous и «Лентой», возможно, стали товары с изображением известных персонажей, полагает партнер компании Comply Максим Али. В числе ответчиков есть и маркетинговые агентства, которые нередко участвуют в создании акционных товаров, в том числе с изображениями известных персонажей. При этом вовсе не обязательно, что «Лента» непосредственно производила эти товары, отмечает господин Али. В ряде случаев правообладатель может заявить претензию уже потому, что товар находился на полке, заключает эксперт.

Ранее связанная с Miraculous Corp. компания ZAG America LLC (правообладатель сериала, владеет долей 40% в Miraculous Corp.) уже обращалась в российские арбитражные суды по поводу защиты своих интеллектуальных прав: компания подала около 900 исков, подсчитал “Ъ” на основе данных из картотеки арбитражных дел.

Управляющий партнер консалтингового агентства BrandLab Александр Еременко отмечает, что такие иски стали распространенным явлением на рынке, в том числе в связи с развитием онлайн-торговли.

Так, например, японский бренд электроинструментов Makita смог взыскать около 300 млн руб. за продажи контрафактной продукции своего бренда на российских онлайн-площадках. «Правда, маркетплейсы более или менее научились отбиваться по закону о товарных агрегаторах и быстро решают конфликты, удаляя карточки, то в офлайн-сетях сделать это гораздо сложнее»,— отмечает господин Еременко.

Независимо от того, каким будет итог рассмотрения настоящего дела, сам факт предъявления таких требований к одному из крупнейших российских ритейлеров говорит о том, что правообладатели готовы последовательно защищать свои исключительные права на всех этапах оборота продукции, отмечает юрист АБ КИАП Элеонора Акопян. Для участников рынка это означает необходимость уделять повышенное внимание вопросам лицензирования и подтверждения правомерности использования объектов интеллектуальной собственности, поясняет она.

Алина Мигачёва, Юлия Юрасова, Василий Берзин