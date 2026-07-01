Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бобровский продолжит карьеру в «Торонто»

Российский вратарь Сергей Бобровский согласился подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс». Об этом сообщает журналист Sportsnet Элиотт Фридман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стэнли Бобровский

Фото: Timothy T. Ludwig / Imagn Images / Reuters Стэнли Бобровский

Фото: Timothy T. Ludwig / Imagn Images / Reuters

Соглашение рассчитано на три года. Зарплата 37-летнего голкипера составит $7 млн в год.

Ранее Бобровский провел семь сезонов в «Флорида Пантерс», с которым завоевал два Кубка Стэнли. В НХЛ россиянин также играл за «Филадельфия Флайерс» и «Колумбус Блю Джекетс». Дважды он выигрывал Vezina Trophy — приз лучшему вратарю сезона в лиге.

В прошедшем сезоне Бобровский провел 52 игры, из которых выиграл 27. Россиянин пропускал в среднем 3,07 гола за матч. Он отразил 87,7% бросков по своим воротам — процента хуже у него не было ни в одном из прошлых сезонов НХЛ.

Арнольд Кабанов