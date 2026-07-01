Кинг—Конго

Сборная Англии с огромным трудом прорвалась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В матче с командой ДР Конго, считавшейся явным аутсайдером, она в первом тайме оказалась в роли догоняющей, а одолеть ее — 2:1 — смогла лишь благодаря таланту своего бомбардира Гарри Кейна, забившего в концовке два гола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сборная Англии смогла одолеть казавшуюся на ее фоне слишком слабой команду ДР Конго только благодаря таланту и голам своего бомбардира Гарри Кейна (слева) Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters Болельщики сборной Англии Фото: Paul Childs / Reuters Автор двух забитых голов в ворота ДР Конго Гарри Кейн (в центре) Фото: Jordan Godfree / Reuters Момент матча Англия — ДР Конго Фото: Brett Davis / Reuters Англичане празднуют забитый гол Фото: Colin Hubbard / AP Момент матча Англия — ДР Конго Фото: Brett Davis / Reuters Момент матча Англия — ДР Конго Фото: Paul Childs / Reuters Момент матча Англия — ДР Конго Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters Болельщики сборной Англии Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters Момент матча Англия — ДР Конго Фото: Butch Dill / AP Момент матча Англия — ДР Конго Фото: Butch Dill / AP Англичане празднуют забитый гол Фото: Colin Hubbard / AP Следующая фотография 1 / 12 Сборная Англии смогла одолеть казавшуюся на ее фоне слишком слабой команду ДР Конго только благодаря таланту и голам своего бомбардира Гарри Кейна (слева) Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters Болельщики сборной Англии Фото: Paul Childs / Reuters Автор двух забитых голов в ворота ДР Конго Гарри Кейн (в центре) Фото: Jordan Godfree / Reuters Момент матча Англия — ДР Конго Фото: Brett Davis / Reuters Англичане празднуют забитый гол Фото: Colin Hubbard / AP Момент матча Англия — ДР Конго Фото: Brett Davis / Reuters Момент матча Англия — ДР Конго Фото: Paul Childs / Reuters Момент матча Англия — ДР Конго Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters Болельщики сборной Англии Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters Момент матча Англия — ДР Конго Фото: Butch Dill / AP Момент матча Англия — ДР Конго Фото: Butch Dill / AP Англичане празднуют забитый гол Фото: Colin Hubbard / AP

Сценарий с ранним голом у тех, кто пытался представить, что может случиться в этом матче, был одним из самых популярных. Но, конечно, не с таким голом. Не в те ворота. Прошло чуть больше пяти минут, когда конголезцы, от которых ждали если не робости, то по крайней мере вполне естественной для настолько очевидного аутсайдера осторожности, подобрались к английской штрафной. А дальше было кое-что, от чего у тех, кто симпатизировал сборной Англии, кто верил в ее пуленепробиваемость, волосы на голове встали дыбом.

Справа в штрафную англичан полетела подача. Конголезец Ноа Садики, как послушную собачку на поводке, увел за собой защитника Джеда Спенса, отвечавшего как раз за тот участок, куда направлялся мяч. А партнер Спенса Нони Мадуэке, который по идее должен был его страховать, поленился сделать хотя бы шаг назад, в эту образовавшуюся из-за конголезской наглости и английской беспечности гигантских размеров пустую зону.

Зато Брайан Сипенга, минувший сезон отыгравший во втором испанском дивизионе, в нее с удовольствием ворвался и прошил голкипера Джордана Пикфорда ударом в ближний угол.

В онлайне BBC моментально появилась неприятная статистика. Из предыдущих 13 матчей на чемпионатах мира, в которых сборная Англии пропускала первой, она не выиграла ни единого.

Последняя волевая победа — тот самый легендарный финал против немцев в 1966 году на Wembley, принесший родине футбола единственный до сих пор большой титул.

Но, чтобы нагнать страху, можно было не отправляться в такое далекое путешествие, ограничившись картинками куда свежее. На групповом этапе английская команда, все время владея мячом, была совершенно беспомощна против обороны другой африканской сборной — сборной Ганы, соперника примерно того же уровня, что и конголезцы. В общем, жуть.

Но это все же был иной случай. Англичане, некоторое время помучившись, навалились на конголезцев с такой яростью, что, казалось, обязательно вот-вот сметут.

Правильная же игра — много резких фланговых включений, много толковых переводов. Но сборная ДР Конго творила нечто героическое, из ряда вон выходящее.

Ее голкипер Лионель Мпаси выстоял в сложнейшей дуэли с Джудом Беллингемом. Ее защитник Арон Ван-Биссака, выручая Мпаси, остался на ленточке, чтобы принять на себя удар Маркуса Рэшфорда.

А отбившись, конголезцы, вместо того чтобы перевести дух, рванули в контратаку и чуть сами не забили. Йоан Висса подправлял мяч с линии вратарской, но как-то умудрился промазать.

В ответ конголезцы получили выпад, увенчанный пасом на Гарри Кейна, который увильнул и от защитника Акселя Туанзебе, и от Лионеля Мпаси. А увильнув от вратаря, он упал как подкошенный. Арбитр Адхам Махадме шокировал всех, отказавшись от приглашения изучить повтор момента. VAR ему была не нужна. Насмотрелся, видимо, человек в своей жизни на футбольных «ныряльщиков». Пенальти за такие — слишком уж красиво отыгранные — падения дарить ни за что не хотел.

А Мпаси продолжал пополнять коллекцию подвигов. Голкипер непонятно как среагировал на новый, еще опаснее первого удар Беллингема. Потом в него уперся Кейн… Он вообще откуда взялся, этот Мпаси?! Точно из французского «Гавра», а не с другой планеты, у жителей которой реакция втрое быстрее человеческой, а конечности телескопические?

И этот монстр не собирался останавливаться во втором тайме. Мпаси не мог смутить даже иезуитский рикошет, из-за которого запущенный тем же Беллингемом мяч круто поменял траекторию. Все равно голкипер достал его.

Но нет, оказался все же человеком. В середине второго тайма после наброса только что появившегося на поле «джокера» Энтони Гордона Гарри Кейн пробил головой. Не то чтобы сильно и не то чтобы прямо в самый угол. Мпаси до мяча дотянулся, но не задержал его.

Когда конголезцам до овертайма терпеть оставалось минут десять, Кейн исполнил чудесный номер. Номер, показывающий, почему круче бомбардира, чем он, в современном футболе нет.

В упакованной игроками штрафной король среди снайперов принял мяч, развернулся, продвинулся, куда надо, и от души пальнул под перекладину, забивая пятый на турнире гол. Почти в одиночку, сломав древнюю традицию, вытянул англичан в 1/8 финала, на рандеву с хозяевами чемпионата мира мексиканцами.

Алексей Доспехов