Торг вокруг торговли

Вашингтон может не продлить действие соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA), следует из заявлений Дональда Трампа. Его главный аргумент в пользу такого решения — значительный дефицит, который сохраняется в торговле США с обоими партнерами. Между тем сворачивание договоренностей, по оценкам аналитиков, грозит серьезными проблемами всем участникам соглашения: Канада и Мексика потеряют конкурентное преимущество на американском рынке, а потребители США столкнутся с заметным ростом цен. Ради сохранения преференций партнеры Вашингтона готовы к компромиссам — угрозы же Дональда Трампа могут быть связаны с желанием повлиять на масштаб возможных уступок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

В июле этого года США, Канада и Мексика должны определить дальнейшую судьбу соглашения о свободной торговле, USMCA. Оно вступило в силу 1 июля 2020 года и заменило прежнее соглашение NAFTA, которое действовало с 1994 года. Тогда страны договорились сохранить режим свободной торговли для товаров, которые были произведены в Северной Америке (полностью или в значительной степени), и ужесточить требования к происхождению для продукции отдельных отраслей, прежде всего автопрома.

Сейчас, выступая против сохранения этих условий, Дональд Трамп ссылается на невыгодную для Вашингтона статистику: в 2025 году дефицит США в торговле с Канадой составил около $46 млрд, с Мексикой — почти $197 млрд.

Общий объем трехсторонней торговли между США, Канадой и Мексикой оценивается в $1,6 трлн в год, поэтому неопределенность вокруг будущего USMCA чувствительна для всех его участников.

Для Канады и Мексики США — главный рынок сбыта: Мексика направляет туда около 80% своих поставок, Канада — почти 70%. По оценкам аналитиков, опрошенных Trading Economics, для Канады и Мексики наиболее тревожной перспективой выглядит потеря преференций в поставках стали, алюминия и автомобилей в США.

Для США возможный пересмотр соглашения несет риски иного рода. Американские производители зависят от импорта сырья и комплектующих (от металлов до сельхозпродукции) из этих стран. Сбои в торговле могут ударить и по домохозяйствам в США — увеличение производственных расходов обернется повышением цен для конечных потребителей.

В случае проблем с трехсторонним соглашением Оттава и Мехико, вероятно, смогут отдельно договориться о беспошлинной торговле друг с другом. Тем не менее, не желая терять облегченный доступ на американский рынок, Канада и Мексика демонстрируют готовность обсуждать с США отдельные двусторонние договоренности, если они помогут снять наиболее острые претензии Вашингтона.

Речь идет не о замене USMCA, а о решении спорных вопросов в отдельных отраслях. Трехстороннее соглашение остается общей рамкой для торговли в Северной Америке, а двусторонние договоренности являются «надстройкой» к нему. Они уточняют условия доступа некоторых категорий товаров на рынок или, например, фиксируют исключения из правил.

Пока заявления Дональда Трампа представляются скорее не реальными угрозами, а способом повлиять на переговорный процесс. Если президент США все же решит отказаться от продления соглашения, речь будет идти о «заморозке» договоренностей.

Страны при этом запустят «период ежегодных пересмотров»: у них будет еще десять лет, чтобы договориться о продлении соглашения в нынешнем виде или его изменениях. Если и за это время стороны не придут к компромиссу, то соглашение перестанет действовать окончательно.

Притом что худший сценарий, вероятно, не реализуется, неопределенность вокруг USMCA подрывает одно из главных преимуществ соглашения: это предсказуемость правил игры. Для бизнеса в США, Канаде и Мексике сделка была важна в том числе потому, что позволяла планировать поставки и инвестиции на годы вперед. Теперь уверенность компаний в ближайших перспективах ослабевает, фиксируют аналитики ING.

Кристина Боровикова