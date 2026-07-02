Аудитория заблокированных в России соцсетей выросла

Составлено ИИ-Ассистентъ

Динамика аудитории зарубежных сервисов в России во многом определяется сроками введения ограничений их работы. Так, Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta), Facebook, Discord и Viber были заблокированы или столкнулись с ограничениями в период с 2022 по 2025 годы, при этом блокировка последней произошла в конце 2024 года, а Discord был заблокирован осенью 2024 года. Тогда как ограничения WhatsApp и Telegram начались летом 2025 года и были усилены в начале 2026 года.

Эксперты подчеркивают, что чем больше вводится ограничений, тем активнее пользователи ищут способы их обхода, что может влиять на аудиторию заблокированных платформ. Например, Mozilla в июне 2024 года восстановила доступ к расширениям для обхода блокировок в России. Также на фоне этих блокировок значительно возрос интерес к российским платформам, таким как «ВКонтакте» и Telegram, и перераспределение рекламных бюджетов на них.

Растущее число ограничений касается не только самих платформ, но и контента, который там размещается. С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки к федеральному закону о рекламе, которые запрещают размещение рекламы на ресурсах организаций, признанных в РФ запрещенными и нежелательными. Также Роскомнадзор предпринимает шаги для выявления пользователей, заходящих на заблокированные сайты, и активно блокирует VPN-сервисы, количество блокировок которых в январе 2026 года увеличилось на 30% по сравнению с октябрём 2025 года, до 439 ресурсов.

Такая политика регулирования интернета вызывает разнонаправленные оценки в обществе: по данным опроса ВЦИОМ в октябре 2025 года, лишь четверть россиян поддерживают блокировку социальных сетей, в то время как почти 40% выступают против. Особенно чувствительна к таким мерам молодежь, которая чаще ищет обходные пути и переходит на новые платформы.