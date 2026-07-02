Аудитория заблокированных в России соцсетей выросла
За январь—май 2026 года у части заблокированных в России интернет-площадок заметно увеличилась дневная аудитория. По данным медиагруппы «Родная речь», сильнее всего прибавили Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta), Discord и Threads, тогда как у ряда других зарубежных сервисов дневные охваты, напротив, снизились.
Согласно исследованию, дневной охват Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) вырос на 19%, до 7,4 млн человек, Discord — на 21%, до 1,1 млн, а Threads — почти в 1,9 раза, до 300,7 тыс. Одновременно у Telegram показатель снизился почти наполовину, до 40,25 млн человек, у WhatsApp — на 43%, до 25,6 млн, а у Viber, Snapchat, TikTok и Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) также зафиксировано заметное падение.
Эксперты указывают, что динамика во многом зависит от сроков введения ограничений и того, насколько активно пользователи осваивают инструменты обхода блокировок. При этом они отмечают, что снижение охватов не всегда означает отказ от сервиса: пользователи используют мессенджеры и соцсети просто реже и менее регулярно.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сети не пустеют».
Динамика аудитории зарубежных сервисов в России во многом определяется сроками введения ограничений их работы. Так, Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta), Facebook, Discord и Viber были заблокированы или столкнулись с ограничениями в период с 2022 по 2025 годы, при этом блокировка последней произошла в конце 2024 года, а Discord был заблокирован осенью 2024 года. Тогда как ограничения WhatsApp и Telegram начались летом 2025 года и были усилены в начале 2026 года.
Эксперты подчеркивают, что чем больше вводится ограничений, тем активнее пользователи ищут способы их обхода, что может влиять на аудиторию заблокированных платформ. Например, Mozilla в июне 2024 года восстановила доступ к расширениям для обхода блокировок в России. Также на фоне этих блокировок значительно возрос интерес к российским платформам, таким как «ВКонтакте» и Telegram, и перераспределение рекламных бюджетов на них.
Растущее число ограничений касается не только самих платформ, но и контента, который там размещается. С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки к федеральному закону о рекламе, которые запрещают размещение рекламы на ресурсах организаций, признанных в РФ запрещенными и нежелательными. Также Роскомнадзор предпринимает шаги для выявления пользователей, заходящих на заблокированные сайты, и активно блокирует VPN-сервисы, количество блокировок которых в январе 2026 года увеличилось на 30% по сравнению с октябрём 2025 года, до 439 ресурсов.
Такая политика регулирования интернета вызывает разнонаправленные оценки в обществе: по данным опроса ВЦИОМ в октябре 2025 года, лишь четверть россиян поддерживают блокировку социальных сетей, в то время как почти 40% выступают против. Особенно чувствительна к таким мерам молодежь, которая чаще ищет обходные пути и переходит на новые платформы.