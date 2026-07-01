Нефтепереработка в России в июне упала до минимума за последние годы
Объем нефтепереработки в России в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем за последние годы, следует из оценок Kpler. Аналитики ждут, что в июле—сентябре загрузка НПЗ начнет восстанавливаться, но по итогам второго полугодия она, вероятно, останется ниже обычных значений из-за ремонтов и ограниченного резерва мощностей.
По данным отраслевых источников «Ъ», в июле переработка в лучшем случае сохранится около 4 млн баррелей в сутки, если не возникнут новые внеплановые остановки. В июне, по оценкам рынка, средняя загрузка заводов опускалась до 64–65%, тогда как в нормальные периоды она составляет 82–84%. Основное давление на показатель создавали одновременно выпавшие мощности первичной и вторичной переработки, прежде всего в европейской части страны.
Падение переработки уже отразилось на рынке топлива. В июне продажи бензина на Петербургской бирже сократились почти на четверть год к году, а реализация дизельного топлива — более чем на треть. На этом фоне власти ужесточили меры по балансировке рынка, включая ограничения экспорта бензина и обсуждение дополнительных мер по дизтопливу.
Подробнее — в материале «Ъ» «НПЗ не успевают за спросом».
Снижение нефтепереработки в России в последнее время стало устойчивой тенденцией. В 2025 году прокачка нефти на российские НПЗ опустилась до минимума за 15 лет (228,34 млн тонн), что отразилось на объемах переработки: они сократились на 1,7% год к году, до 262,3 млн тонн. Отгрузки нефти сократились из-за внеплановых остановок и ремонтов, особенно во второй половине 2025 года, вызванных «чередой внешних воздействий». Отметим, что падение объемов переработки на заводах «Роснефти», крупнейшего переработчика в РФ, по оценкам аналитиков, составило 7,8%.
Ситуация с нефтепереработкой осложняется из-за атак беспилотников и вызванных этим внеплановых ремонтов. Например, на Кубани объемы переработки нефти сократились более чем на 27% за первые четыре месяца 2024 года. Модернизация нефтеперерабатывающей отрасли осложнена санкциями 2022 года, запретившими поставки в Россию оборудования, технологий и услуг, что приводит к растягиванию сроков ремонтов и необходимости адаптации стратегий управления активами под текущие реалии. Правительство утвердило постановление о нерасторжении соглашений о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, чтобы поддержать предприятия и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.