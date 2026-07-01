Нефтепереработка в России в июне упала до минимума за последние годы

Объем нефтепереработки в России в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем за последние годы, следует из оценок Kpler. Аналитики ждут, что в июле—сентябре загрузка НПЗ начнет восстанавливаться, но по итогам второго полугодия она, вероятно, останется ниже обычных значений из-за ремонтов и ограниченного резерва мощностей.

По данным отраслевых источников «Ъ», в июле переработка в лучшем случае сохранится около 4 млн баррелей в сутки, если не возникнут новые внеплановые остановки. В июне, по оценкам рынка, средняя загрузка заводов опускалась до 64–65%, тогда как в нормальные периоды она составляет 82–84%. Основное давление на показатель создавали одновременно выпавшие мощности первичной и вторичной переработки, прежде всего в европейской части страны.

Падение переработки уже отразилось на рынке топлива. В июне продажи бензина на Петербургской бирже сократились почти на четверть год к году, а реализация дизельного топлива — более чем на треть. На этом фоне власти ужесточили меры по балансировке рынка, включая ограничения экспорта бензина и обсуждение дополнительных мер по дизтопливу.

Подробнее — в материале «Ъ» «НПЗ не успевают за спросом».