Компания Shacman

Один из крупнейших производителей коммерческих автомобилей в Китае, существует с 1968 года. Производственный комплекс находится в Сиане. По собственным данным, ежедневно может производить более 600 грузовых автомобилей. Машины экспортируются в более чем 150 стран.

По итогам 2025 года владеющая брендом Shaanxi Automobile Holding Group увеличила продажи автомобилей на 22,1%, до 200 тыс. штук. Выручка составила 62,38 млрд юаней (716,12 млрд руб. по курсу ЦБ на 2 июля).

По данным «Автостата», в 2025 году Shacman занял третье место по продажам новых крупнотоннажных грузовых автомобилей в России (массой от 16 тонн) после КамАЗа и китайского Sitrak с долей 10,18% (4,77 тыс. штук).