Беспилотник ВСУ упал в турецком Трабзоне
В провинции Трабзон на северо-востоке Турции упал беспилотник с 5 кг взрывчатки. По итогам технической экспертизы установлено, что дрон принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает IHA.
Беспилотник врезался в дерево утром 1 июля, не долетев до жилого района. После падения произошел взрыв. О пострадавших не сообщается.
Как установили специалисты, БПЛА был запущен с территории Украины в сторону России, однако он сменил курс во время полета, пишет Sabah. Власти Турции продолжают расследование инцидента.
Предыдущий инцидент с беспилотниками в Турции произошел на прошлой неделе. 23 июня два дрона упали в провинциях Самсун и Кастамону. Происхождение БПЛА не уточнялось.
Инцидент с беспилотником, упавшим в Трабзоне, не является единичным для Турции. В последние месяцы в этой трансконтинентальной стране регулярно фиксировались случаи обнаружения или уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Например, 14 июня на побережье Черного моря в Турции был обнаружен беспилотник с боеприпасами, происхождение которого установить не удалось. В декабре 2025 года турецкие ВС сбили беспилотник над Черным морем, который был идентифицирован как «вышедший из-под контроля». Ещё один дрон упал в округе Измит в северо-западной провинции Коджаэли, и он оказался российского производства.
Боевые действия между Россией и Украиной характеризуются интенсивным использованием БПЛА обеими сторонами, что, по заявлению министра обороны Турции Яшара Гюлера в декабре 2025 года, создает угрозу как для торговых судов, так и для пассажирских самолетов в регионе. В связи с этим Министерство обороны Турции разработало и внедрило меры против беспилотников, отклоняющихся от курса или теряющих управление. В начале июня 2026 года МИД России заявлял о готовности сотрудничать с Анкарой для стабилизации ситуации в Черноморской акватории из-за «эскалации террористической активности» Украины в Черном море.