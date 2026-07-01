Беспилотник ВСУ упал в турецком Трабзоне

В провинции Трабзон на северо-востоке Турции упал беспилотник с 5 кг взрывчатки. По итогам технической экспертизы установлено, что дрон принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает IHA.

Беспилотник врезался в дерево утром 1 июля, не долетев до жилого района. После падения произошел взрыв. О пострадавших не сообщается.

Как установили специалисты, БПЛА был запущен с территории Украины в сторону России, однако он сменил курс во время полета, пишет Sabah. Власти Турции продолжают расследование инцидента.

Предыдущий инцидент с беспилотниками в Турции произошел на прошлой неделе. 23 июня два дрона упали в провинциях Самсун и Кастамону. Происхождение БПЛА не уточнялось.