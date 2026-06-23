Два беспилотника упали в Турции
Два упавших беспилотника нашли в провинциях Самсун и Кастамону в Турции. Об этом сообщили турецкие СМИ, в том числе DHA и IHA.
Один из дронов упал в саду за жилым домом в провинции Самсун, пишет IHA. Беспилотник весил около 200 кг. После падения он загорелся. На место происшествия были направлены отряды жандармерии. Силовики выясняют, где дрон был произведен.
Обломки второго беспилотника местные жители обнаружили в районе Караташ в провинции Кастамону. На место прибыли группы пожарной охраны и жандармерии округа Бафра. После экспертизы, жандармерия заявила, что деталь принадлежала БПЛА-камикадзе украинского производства, передает DHA.
Падение беспилотников в Турции не является единичным случаем. Например, в мае 2026 года в турецком городе Самсун, где сейчас нашли один из обломков, уже падал беспилотник, повредив крыши и выбив стекла в двух домах. Тогда же, в марте, на берегу Черного моря в Турции был обнаружен морской беспилотник. За последнее время Турция также усилила меры защиты от "заблудившихся" над Черным морем беспилотников, так как боевые действия между Россией и Украиной характеризуются интенсивным использованием БПЛА обеими сторонами, что создает угрозу для торговых судов и пассажирских самолетов в регионе.
В декабре 2025 года в течение одной недели на территории Турции были обнаружены три беспилотника: один неопознанный БПЛА упал под Анкарой, еще один дрон нашли в провинции Коджаэли, и третий - в провинции Балыкесир. Минобороны Турции заявило, что принимает дополнительные меры защиты от угроз, исходящих от сбившихся с курса беспилотников. В то время как один из упавших тогда дронов был российского производства, в других случаях установить происхождение беспилотников не удавалось сразу. Несколько дней назад, в середине июня 2026 года, беспилотник с боеприпасами был обнаружен на пляже Капысую на границе провинций Бартын и Кастамону, что снова указывает на продолжающуюся проблему с беспилотниками в регионе.