Путешествия отправили в будущее

Больше трети российских потребителей в этом году сократили количество туристических поездок. Охлаждение интереса отражается в первую очередь на внутреннем рынке, где продажи отелей упали на 12% год к году, а число отмен резко выросло. Ездить за границу граждане тоже стали реже. Туристов сдерживают общая неопределенность в мире, стремление сэкономить и накопившийся пессимизм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

За последний год 36% россиян снизили частоту турпоездок. Такие данные приводит «Ромир» по итогам опроса. Аналитики OneTwoTrip, анализируя поведение одной и той же контрольной группы клиентов в июле—августе 2025 года, зафиксировали сокращение частоты поездок за два года на 12,5%. В сервисе бронирования Level.Travel отмечают, что в январе—июне этого года среднее количество бронирований на одного пользователя немного сократилось по сравнению с прошлым годом.

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Охлаждение туристической активности прослеживается в первую очередь на внутренних направлениях, которые традиционно обеспечивают основной объем поездок. Согласно TravelLine, с 17 по 30 июня количество бронирований гостиниц в России снихилось на 12% год к году. Доля отмен увеличилась с 24% до 33%. В «Слетать.ру» говорят, что у туроператоров 18,5% продаж формируют туры по России. Это существенно меньше значения за аналогичный период прошлого года — 33,6%. Глубина бронирований поездок по стране за год снизилась на 30%, хотя для зарубежных направлений значение увеличилось, отмечают в «Слетать.ру».

Основным сдерживающим фактором спроса на туристические поездки внутри России в этом году выступает ограниченный интерес к двум ключевым курортам — Крыму и Сочи.

Бронирования гостиниц в них за последние две недели снизились на 66% и 25% год к году соответственно, следует из материалов TravelLine. В случае с Крымом это объясняется топливным кризисом, Краснодарского края — частыми ограничениями на работу местных аэропортов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что рынок выездного туризма ранее демонстрировал активный рост — на 10–15% год к году. Но за первое полугодие в целом ситуация кардинально поменялась в свете действовавших в марте—мае ограничений на продажу туров и перелеты в страны Ближнего Востока, говорит он. Еще одним негативным фактором эксперт называет общий потребительский пессимизм.

Ключевым фактором снижения количества путешествий, вероятно, выступает и стремление оптимизировать траты.

Согласно «Сбер Индексу», в мае номинальные расходы россиян на авиабилеты сократились год к году на 1,8%, на отели — на 1,3%. В «Ромире» обращают внимание, что цена тура и отеля — наиболее важная характеристика для потребителей при планировании поездок. Для снижения бюджетов часть путешественников могут сокращать продолжительность туров. В 2025 году поездки дольше восьми дней выбирали 64% респондентов, сейчас — 49%, по данным «Ромира». В то же время 19% респондентов переориентировались на краткосрочные поездки из-за роста стоимости долгосрочных туров.

По оценке «Ромира», 24% путешественников в этом году также стали выбирать более бюджетные направления. В «Русском экспрессе» отмечают, что спрос организованных туристов в Таиланд в июле—августе сократился на 24% год к году, но связывают это преимущественно с растущей конкуренцией со стороны Вьетнама. Кризис на Ближнем Востоке также привел к снижению продаж туров в ОАЭ: объем их реализации год к году сократился на 16%, хотя после открытия продаж спрос восстанавливается (см. “Ъ” от 27 июня). Из данных «Слетать.ру» прослеживается увеличение за год доли Турции в общей структуре организованных продаж с 30% до 36%.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова говорит о существенном падении в этом году спроса на поездки в Европу: количество гостиничных бронирований в Испании на июль—август снизилось на 80% год к году, во Франции — на 52%, в Италии — на 50%. Это прямой результат усложнения визовых процедур, аномальной жары в регионе и отсутствия прямых перелетов. Хотя в то же время Кипр, Греция и Черногория показали рост.

Госпожа Шелехова отмечает, что туристы, вероятно, сейчас ориентируются на более предсказуемые страны в плане возможных проблем с перелетами, общей политической обстановки и процессе выдачи виз.

Аналитики Level.Travel говорят, что потребители в целом стали дольше изучать сложившуюся обстановку, сдвигая поездки на более поздние даты. По прогнозу Дмитрия Горина, рынок внутреннего туризма в этом году, вероятно, сократится на 5–6%. Выездной сегмент, по его мнению, может показать небольшое снижение по итогам января—июня, но впоследствии восстановится до уровня прошлого года.

Александра Мерцалова