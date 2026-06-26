Новая волна эмиратции

На первой неделе после снятия моратория на продажи туров в ОАЭ доля этой страны в общей структуре продаж российских туроператоров достигла 2%. Интерес к направлению начал расти из-за относительно невысоких цен и падения интереса к пляжному отдыху на курортах РФ. Но о полном восстановлении спроса речи пока не идет: летом прошлого года доля Эмиратов в общей структуре бронирований была в три раза больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Доля ОАЭ в общей структуре продаж туроператоров в период с 19 по 26 июня достигла 2%. Об этом “Ъ” рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. 58% совокупного объема продаж, по его словам, приходятся на июль. 15% формирует июнь, 12% — август. Оставшиеся 15% путешественников планируют отдохнуть в ОАЭ зимой или осенью. В «Слетать.ру» говорят, что 22–24 июня количество заявок на туры в страну увеличилось на 86% к предыдущим трем дням. Продажи закономерно растут, констатируют в компании.

В туроператоре «Русский экспресс» с 18 по 24 июня отметили увеличение спроса на туры в ОАЭ на 92,5% год к году. По словам представителя компании, к предыдущей неделе количество бронирований возросло на 84%, но тогда у туроператора была возможность продавать только размещение в гостиницах Эмиратов. В Anex заявили, что новость о снятии ограничений положительно сказалась на рынке. Но делать выводы о росте продаж пока преждевременно, считают в компании. Оживление спроса почувствовали и сервисы самостоятельного бронирования: в OneTwoTrip говорят, что количество поисков авиабилетов в ОАЭ 19–25 июня увеличилось на 16,6% к предыдущим семи дням.

Туры в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт исчезли с рынка 3 марта. Тогда МИД рекомендовал туристам воздержаться от поездок в страны в связи с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке. Минэкономики в тот же день предложило туроператорам отказаться от продажи туров в эти страны. 1 июня «Аэрофлот» возобновил регулярное авиасообщение с ОАЭ, а на туристическом рынке заговорили о снятии ограничений. Мораторий на продажу туров Минэкономики отменило 19 июня.

Значимость для туристического рынка играет в первую очередь ОАЭ, остальные страны Ближнего Востока традиционно не занимают существенной доли в структуре продаж. В «Слетать.ру» говорят, что сейчас заявки на туры в Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовскую Аравию не фиксируются. Аналитики OneTwoTrip отмечают незначительный рост интереса к авиабилетам в Бахрейн. Интерес к Катару за последнюю неделю не поменялся. Оман, Кувейт и Саудовская Аравия продемонстрировали даже снижение спроса. В «Островке» обращают внимание, что эти страны остаются нишевыми для российского туристического рынка.

Фактором восстановления спроса на ОАЭ, вероятно, выступает относительно низкая стоимость туров. Согласно «Слетать.ру», средний чек при бронировании поездки в страну сейчас составляет 100,5 тыс. руб. Год к году он снизился на 40%. Аналитики Travelata.ru, впрочем, зафиксировали рост на 15,6% год к году, до 125 тыс. руб.

Разница может быть связана с отличиями в ассортименте платформ. Политика сдерживания цен вкупе с укреплением рубля может позволить отельерам ОАЭ конкурировать в этом году в том числе с внутренними российскими курортами. Крым и Сочи летом столкнулись с резким снижением туристического потока из-за проблем с транспортной логистикой и ограничениями на продажу топлива (см. “Ъ” от 22 июня).

Впрочем, полностью восстановиться спросу на ОАЭ пока не удалось. Летом 2025 года доля страны в структуре продаж туроператоров составляла 6%, напоминают в Travelata.ru. В «Слетать.ру» говорят, что фактические продажи на текущие даты в два раза ниже прошлогодних. Директор по продукту туроператора Let’s Fly Екатерина Соловьева на исключает, что продажи может сдерживать сезонный фактор: лето все же считается низким сезоном в ОАЭ из-за жары. На сезонность указывают и аналитики «Островка», предполагая, что при отсутствии значимых потрясений спрос на Ближний Восток начнет более активно восстанавливаться в конце лета — начале осени.

Александра Мерцалова