Рэпер Гуф вступит в партию «Новые люди»

На сегодняшнем съезде партии «Новые люди» партбилет вручат рэперу Алексею Долматову (псевдоним Гуф), передает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Гуф

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Рэпер Гуф

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

К «Новым людям» «присоединяются кумиры разных поколений», потому что партия «продвигает важные для молодых людей и людей среднего возраста ценности: открытость и свободу», уточняется в пресс-релизе партии.

Как стало известно «Ъ», партия «Новые люди» намерена выдвинуть в Госдуму бывшего главу аппарата «Справедливой России» (СР) Анастасию Павлюченкову и экс-помощницу бывшего депутата Мосгордумы от «Яблока» Сергея Митрохина Марию Чуприну. Обе они, по словам собеседников «Ъ», собираются баллотироваться по одномандатным округам в Москве.

Подробности — в материале «Ъ» «Бывшие станут "новыми"».