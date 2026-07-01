Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Рэпер Гуф вступит в партию «Новые люди»

На сегодняшнем съезде партии «Новые люди» партбилет вручат рэперу Алексею Долматову (псевдоним Гуф), передает корреспондент «Ъ».

Рэпер Гуф

Рэпер Гуф

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Рэпер Гуф

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

К «Новым людям» «присоединяются кумиры разных поколений», потому что партия «продвигает важные для молодых людей и людей среднего возраста ценности: открытость и свободу», уточняется в пресс-релизе партии.

Как стало известно «Ъ», партия «Новые люди» намерена выдвинуть в Госдуму бывшего главу аппарата «Справедливой России» (СР) Анастасию Павлюченкову и экс-помощницу бывшего депутата Мосгордумы от «Яблока» Сергея Митрохина Марию Чуприну. Обе они, по словам собеседников «Ъ», собираются баллотироваться по одномандатным округам в Москве.

Подробности — в материале «Ъ» «Бывшие станут "новыми"».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд