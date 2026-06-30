За сутки в Нижнем Тагиле выпала месячная норма осадков

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле выпала почти месячная норма осадков. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в своем канале в MAX. Интенсивные ливни вызвали дождевые паводки. В зоне подтопления оказались коллективные сады Монзино, Евстюниха, Горбуново, размыты проезды к селам Елизаветинское и Захаровка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле ввели режим повышенной готовности, подготовлены пункты временного размещения. По данным главы, из подтопленных территорий эвакуировали 108 человек, в том числе 38 детей.

«В Монзино работают наши спасатели и отряды МЧС. На Старателе специалисты «Горэнерго-НТ» укрепляют дамбу на реке Руш. На Евстюнихе из коллективных садов людей вывозят на лодках: там вода поднялась из-за сброса на реках Баранча и Тагил. В садах на реке Леба в Горбуново эвакуация завершена, уровень воды пошел на спад»,— написал господин Пинаев.

Кроме того, из-за разлива реки Кушва затопило дорогу к туберкулезной больнице. Проезд по ней закрыт, уточнил мэр. Подтопления также зафиксированы в районе парка «Народный». Ситуация находится на постоянном контроле городских служб, заверил глава.

Подробнее о ликвидации последствий ливней в Свердловской области — в материале «Ъ-Урал»

Полина Бабинцева