Хоккеист Иван Демидов продлил контракт с «Монреалем»

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов заключил с хоккейным клубом новый восьмилетний контракт со среднегодовой зарплатой $9,125 млн. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Демидов

Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP Иван Демидов

Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP

Соглашение начнет действовать с сезона-2027/28. В настоящее время 20-летний россиянин зарабатывает $941 тыс. в год по контракту новичка.

В прошедшем регулярном чемпионате Демидов набрал 62 очка (19 голов + 43 передачи) в 82 играх. Он вошел в тройку финалистов на получение Calder Trophy — приза лучшему новичку сезона. В play-off «Монреаль» дошел до финала Восточной конференции, а Демидов набрал 9 (3+6) очков.

Иван Демидов был выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года. Он присоединился к клубу в конце сезона-2024/25.

Арнольд Кабанов