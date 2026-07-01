Хоккеист Иван Демидов продлил контракт с «Монреалем»
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов заключил с хоккейным клубом новый восьмилетний контракт со среднегодовой зарплатой $9,125 млн. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Иван Демидов
Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP
Соглашение начнет действовать с сезона-2027/28. В настоящее время 20-летний россиянин зарабатывает $941 тыс. в год по контракту новичка.
В прошедшем регулярном чемпионате Демидов набрал 62 очка (19 голов + 43 передачи) в 82 играх. Он вошел в тройку финалистов на получение Calder Trophy — приза лучшему новичку сезона. В play-off «Монреаль» дошел до финала Восточной конференции, а Демидов набрал 9 (3+6) очков.
Иван Демидов был выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года. Он присоединился к клубу в конце сезона-2024/25.
Иван Демидов, прежде чем подписать контракт с «Монреалем» в апреле 2025 года после драфта НХЛ 2024 года, где его выбрали под пятым номером, играл за петербургский СКА в Континентальной хоккейной лиге. В составе СКА он стал лучшим бомбардиром сезона 2024/2025, набрав 54 очка в 71 игре, и был обладателем Кубка Харламова-2024 в составе «СКА-1946». Права на Демидова в КХЛ остаются у СКА, и он мог бы вернуться в Петербург, если бы не смог закрепиться в Северной Америке.
Его дебют в НХЛ был отмечен голом и результативной передачей в первом же матче за «Монреаль». На этом фоне успехов Демидов быстро завоевал признание: в августе 2025 года НХЛ назвала его самым перспективным молодым игроком «Монреаля», а в октябре того же года он считался главным фаворитом на приз лучшему новичку сезона — Calder Trophy. В итоге 18-летний защитник Мэттью Шефер выиграл эту награду, а Демидов занял второе место, став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата среди новичков с 62 очками.