95 выпускников из Тюменской области написали ЕГЭ на 100 баллов

В Тюменской области 95 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Это рекорд за все время сдачи ЕГЭ, сообщил губернатор Александр Моор в своем канале в MAX/

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Восемь тюменских выпускников набрали 200 баллов по двум предметам. Такие результаты показали учащиеся школы № 92 Тюмени, Физико-математической школы, Тюменского президентского кадетского училища, школы № 8 и лицея имени Е. Г. Лукьянец в Ишиме. «Спасибо педагогам за самоотверженный труд, родителям — за терпение и поддержку, выпускникам — за упорство и тягу к знаниям. По традиции поощрим всех, кто показал отличные результаты»,— написал глава региона.

В этом году ЕГЭ сдавали более 12 тыс. тюменских школьников. Доля выпускников, выбравших для сдачи предметы технического или естественно-научного профиля выросла с прошлого года с 29% до 31%.

Полина Бабинцева