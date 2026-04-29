ЕГЭ в этом году сдадут более 12 тыс. тюменских выпускников

В Тюменской области ЕГЭ в 2026 году будут сдавать более 12 тыс. выпускников школ, сообщил в своем канале в мессенджере Max глава региона Александр Моор.

По его данным, становится все больше одиннадцатиклассников, которые сдают предметы технического и естественно-научного профиля. «Если в прошлом году профильную математику, информатику, физику, биологию, химию решили сдавать 29% выпускников, то сейчас — 31%. Это признак роста интереса к инженерным специальностям, в которых нуждается регион»,— отметил губернатор.

Число сдающих ЕГЭ в Тюменской области увеличилось с 11 тыс. в 2024 году до более чем 12 тыс. человек в 2025-м. Из них 56 школьников взяли 100 баллов по одному из предметов экзамена, три — по двум. Каждый из ребят получил утвержденную по инициативе губернатора Александра Моора премию в 100 тыс. руб. за максимальную оценку на ЕГЭ.

Ирина Пичурина