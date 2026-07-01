Посол Ирана анонсировал участие Медведева в похоронах Хаменеи
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев примет участие в церемонии похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране в качестве специального представителя президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил агентству ISNA посол Ирана в России Казем Джалали.
Казем Джалали
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По словам Казема Джалали, на похоронах также будет присутствовать делегация МИД России, представители РПЦ, а также группа суннитских муфтиев и шиитских богословов.
Церемония прощания с Али Хаменеи пройдет с 4 по 6 июля в Тегеране. На следующий день состоится траурное шествие в священном для шиитов городе Кум. Похороны пройдут 9 июля в родном городе аятоллы Мешхеде. Али Хаменеи похоронят в мавзолее Имама Резы. На похороны приедут представители более чем 90 стран, сообщало агентство Tasnim.
Али Хаменеи погиб 28 февраля при первых ударах США и Израиля по Ирану. Изначально церемония прощания должна была пройти 4 марта и продлиться три дня. В день церемонии иранские власти сообщили о переносе мероприятия.
Али Хаменеи, который возглавлял Иран как Верховный лидер с 1989 года, по некоторым данным, погиб 28 февраля 2026 года в результате ударов США и Израиля по территории Ирана. Изначально церемония прощания была запланирована на 4 марта и должна была продлиться три дня, однако иранские власти перенесли ее, объяснив это ожиданием «беспрецедентного числа желающих проститься».
Россия осудила «практику политических убийств лидеров суверенных государств», назвав ее противоречащей нормам межгосударственных отношений и международному праву. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Али Хаменеи, назвав его выдающимся государственным деятелем, который внес вклад в развитие российско-иранских отношений до уровня стратегического партнерства. Азербайджан также выразил соболезнования, назвав смерть Хаменеи «большой потерей» для Ирана.