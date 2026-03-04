Иран перенес церемонию прощания с верховным лидером Али Хаменеи

Власти Ирана перенесли церемонию прощания с верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи. Об этом сообщило государственное телевидение IRIB в Telegram-канале.

Плакат с Али Хаменеи в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Плакат с Али Хаменеи в Тегеране

Перенос объяснили ожиданием беспрецедентного числа желающих проститься. Новое время объявят позднее. Церемония должна была начаться сегодня вечером в Тегеране и продолжаться три дня.

Али Хаменеи погиб 28 февраля при первых ударах США и Израиля по территории Ирана. При атаке также погибли его супруга, дочь, зять, внук и невестка, а здание резиденции полностью разрушено. Агентство Fars сообщает, что похороны пройдут в родном городе господина Хаменеи — Мешхеде.