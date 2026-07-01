Даниил Медведев вышел в третий круг Wimbledon

Девятая ракетка мира Даниил Медведев пробился в третий круг Wimbledon. Во втором раунде россиянин победил испанца Даниэля Мериду, занимающего 84-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Даниил Медведев

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Встреча продлилась 2 часа 17 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2. Следующим соперником Даниила Медведева станет победитель матча между американцем Брэндоном Накасимой (31-й в мире) и немцем Яном-Леннардом Штруффом (74-й).

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд лондонского мейджора составляет £64,2 млн. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова