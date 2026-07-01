Белгород вошел в пятерку российских городов по подорожанию «первички»

В топ-пять российских городов, где за полгода больше всего подорожал квадратный метр в новостройках, вошел Белгород. В облцентре цена за «квадрат» поднялась на 8,1% — до 139,5 тыс. руб. Об этом сообщили аналитики федерального проекта «Мир квартир». При этом стоимость первичного жилья в целом в Белгороде выросла на 7,9% — до 7,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Воронеже цена за квадратный метр жилья в новостройке выросла на 3,5% — до 149 тыс. руб. Цена на «первичку» в целом увеличилась на 5,3% — до 7,7 млн руб.

цена за квадратный метр жилья в новостройке выросла на 3,5% — до 149 тыс. руб. Цена на «первичку» в целом увеличилась на 5,3% — до 7,7 млн руб. В Липецке «квадрат» вырос в цене на 4,6% — до 113,6 тыс. руб. Стоимость квартиры, напротив, уменьшилась на 0,3% — до 6,3 млн руб.

«квадрат» вырос в цене на 4,6% — до 113,6 тыс. руб. Стоимость квартиры, напротив, уменьшилась на 0,3% — до 6,3 млн руб. В Курске упала и стоимость квадратного метра — на 0,9%, до 139,5 тыс. руб. Цена на первичное жилье в целом снизилась еще заметнее — на 2,8%, до 7,5 млн руб.

упала и стоимость квадратного метра — на 0,9%, до 139,5 тыс. руб. Цена на первичное жилье в целом снизилась еще заметнее — на 2,8%, до 7,5 млн руб. В Орле цена за «квадрат» выросла на 1,8%, до 101,8 тыс. руб. Стоимость квартиры в облцентре при этом снизилась на 0,3% — до 5,7 млн руб.

Данные по Тамбову в исследовании «Мира квартир» не приводятся.

В среднем по стране стоимость квадратного метра жилья в новостройке выросла на 2,6% и составила 160,1 тыс. руб. Цена на квартиру увеличилась в РФ на 3,1% — до 8,3 млн руб. Лидерами по росту цен стали Нижний Тагил (+13,9%), Грозный (+11,5%), Барнаул (+10,2%), Махачкала (+9%). В плане падения — Сочи (–6,9%), Уфа (–5,8%), Киров (–4,1%), Тольятти (–3,2%) и Краснодар (–2,8%).

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронеж стал пятым среди миллионников по разнице цен между первичкой и вторичкой — она составила 26%. По данным на конец мая, с начала года квадратный метр на первичном рынке вырос на 7,2% (до 157 тыс. руб.), что позволило городу уступить по темпам роста лишь одному из 15 других крупнейших городов.

Как менялась цена на жилье в макрорегионе в 2024-м — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов