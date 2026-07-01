Стратегический резерв нефти США сократился до минимума с 1983 года

Стратегический резерв нефти Соединенных Штатов к 26 июня сократился на 5,536 млн баррелей — до минимума с 1983 года: 325,655 млн. Об этом сказано в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.

Более низкий уровень стратегических запасов наблюдался 20 мая 1983 года. Тогда показатель составлял 324,116 млн баррелей. Стратегический резерв нефти США снижался с сентября 2021 года, менее чем за два года (к августу 2023 года) из него было изъято около 275 млн баррелей, или около 45%. После этого запасы стали пополняться.

В общей сложности за два с половиной года в резерв было возвращено менее 70 млн баррелей нефти. Уровень остается почти вдвое ниже значения сентября 2021 года в 620 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США на конец недели по 26 июня также опустились до минимального с сентября 2018 года уровня в 408, 4 млн баррелей. В американском Минэнерго уточнили, что нынешний объем запасов на 7% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

15 июня телеканал CNN также заявил, что объем нефти в стратегическом нефтяном резерве США снизился до минимума с 1983 года. За неделю с 8 по 14 июня американские власти выпустили еще 8,9 млн баррелей нефти, в результате чего общий объем запасов упал до 340,3 млн баррелей. Этот показатель оказался ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года.