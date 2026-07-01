Стратегический резерв нефти США сократился до минимума с 1983 года
Стратегический резерв нефти Соединенных Штатов к 26 июня сократился на 5,536 млн баррелей — до минимума с 1983 года: 325,655 млн. Об этом сказано в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.
Более низкий уровень стратегических запасов наблюдался 20 мая 1983 года. Тогда показатель составлял 324,116 млн баррелей. Стратегический резерв нефти США снижался с сентября 2021 года, менее чем за два года (к августу 2023 года) из него было изъято около 275 млн баррелей, или около 45%. После этого запасы стали пополняться.
В общей сложности за два с половиной года в резерв было возвращено менее 70 млн баррелей нефти. Уровень остается почти вдвое ниже значения сентября 2021 года в 620 млн баррелей.
Коммерческие запасы нефти в США на конец недели по 26 июня также опустились до минимального с сентября 2018 года уровня в 408, 4 млн баррелей. В американском Минэнерго уточнили, что нынешний объем запасов на 7% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.
15 июня телеканал CNN также заявил, что объем нефти в стратегическом нефтяном резерве США снизился до минимума с 1983 года. За неделю с 8 по 14 июня американские власти выпустили еще 8,9 млн баррелей нефти, в результате чего общий объем запасов упал до 340,3 млн баррелей. Этот показатель оказался ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года.
Сокращение стратегического нефтяного резерва США происходит на фоне усилий Белого дома по стабилизации цен на топливо, в частности, в 2022 году президент США Джо Байден объявил о крупнейшем высвобождении 180 млн баррелей нефти. Это привело к тому, что запасы оказались на самом низком уровне с марта 1984 года, а общая емкость нефтехранилищ составляет 714 млн баррелей, сейчас она заполнена лишь на 50,6% от максимально возможного уровня в 727 млн баррелей.
На фоне этих событий Палата представителей Конгресса США поддержала ограничение права президента распоряжаться стратегическим нефтяным резервом, требуя одобрения увеличения внутренней добычи нефти. Однако Сенат, контролируемый демократами, эту инициативу не одобряет. Кроме того, Палата представителей одобрила законопроект, запрещающий продажу нефти из стратегического резерва Китаю, за исключением случаев, когда нефть не будет экспортироваться в эту страну.
Сейчас запасы в стратегическом нефтяном резерве находятся на самом низком уровне с августа 1983 года — 348,6 млн баррелей. Пополнение резерва продолжается, но объемы закупок значительно отстают от прошлогодних объемов продаж. Минэнерго США собирается пополнять резерв, если цена на нефть WTI будет в диапазоне $67–72 за баррель или ниже.