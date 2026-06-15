CNN: стратегические запасы нефти в США упали до минимума с 1983 года

Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве США снизился до минимума с 1983 года, сообщает телеканал CNN. За прошлую неделю американские власти выпустили еще 8,9 млн баррелей нефти, в результате чего общий объем запасов упал до 340,3 млн баррелей. Этот показатель оказался ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года.

CNN отмечает, что в последний раз стратегический резерв содержал меньше нефти в июле 1983 года, когда администрация тогдашнего президента Рональда Рейгана только формировала эти запасы. По данным телеканала, резерв стал важным инструментом для администрации Дональда Трампа, помогая сдерживать рост цен на топливо и смягчать давление на экономику.

Для обеспечения работоспособности нефтяного резерва необходимо заполнить его как минимум на 20%, предупреждал ранее глава Американского нефтяного резерва Майк Соммерс. Сейчас резерв заполнен чуть менее чем на половину.