Сгенерированные ролики с политиками прошлого бьют рекорды популярности. Среди главных хитов — сюжеты со Сталиным, который ставит на место зарвавшихся олигархов и чиновников. Абсолютное большинство комментариев носит одобрительный характер. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не видит в происходящем ничего хорошего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Новое интересное явление зафиксировано в российском сегменте интернета. Сгенерированные ролики с участием политических деятелей прошлого набирают миллионы просмотров. Среди главных хитов — Сталин, который попадает в современный мир и наводит в нем порядок. В частности, с элементами рукоприкладства он прогоняет зарвавшихся, бездушных чиновников, циничных олигархов, восстанавливает справедливость, защищая униженных и угнетенных.

Наказуемые трепещут перед отцом народов и отправляются в никуда.

Правда, непонятно, можно ли говорить о полном восстановлении справедливости, потому что проходимца мало изгнать — нужно еще и исправить положение на том направлении, которое он курировал. Однако на этот счет ничего, похоже, еще не снято. Комментарии преобладают в основном положительные. Старый лозунг «Сталина на вас нет» наконец-то, нельзя сказать, что нашел материальное воплощение, но даже в виртуальном формате позволяет отвести душу, возрадоваться. Впрочем, сохраняется пусть меньшая, но все-таки весомая доля тех, кто осуждает и вспоминает про репрессии.

Вывод неутешительный. Популярность Сталина уже давно не удивляет. Его фактически вернули на знамена. Памятники восстанавливают — пока не массово, но лиха беда начало. Проблема в том, что бездушный чиновник никуда не делся. Народ он не стал ближе, хотя призывы к этому звучат с самых высоких трибун. Более того, народ не задумывается над законностью внесудебных методов борьбы за правду. Все это дает повод для тревоги. При этом теория о том, что Сталин — защитник простого человека, способный восстановить правду и прогнать бездушного чиновника, крайне спорна. Но мы не будем развивать эту дискуссию.

Однако есть опасения, что при его реальном возвращении сторонников постигнет разочарование.

А это тоже не очень хорошая общественная тенденция. В целом можно порадоваться, что ИИ пришел в политический сегмент. Хотя на дворе XXI век, Сталин остался в XX, прошлое не отпускает и навязывает себя даже в будущем. Новых символов не создается — вспоминаются только старые. Наверное, плохо, когда есть только прошлое, а будущее остается где-то в теории.

Дмитрий Дризе