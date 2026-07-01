Сухогрузы встали в пробку

Россиянам может не хватить фиников и изюма — все из-за затора в районе Астрахани. Грузовые суда не могут пройти ни в Волгу, ни обратно — в Каспийское море. Пробка из 70 сухогрузов образовалась на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала. Причина — в критическом мелководье. Перевозчики вынуждены простаивать в очереди, ожидая подходящего уровня воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В итоге доставка, которая обычно занимает пять дней, теперь растягивается на несколько недель, рассказала менеджер по работе с клиентами группы логистических компаний ВТС Олеся Николаева:

«На рейде у входа в канал стоят около 70 сухогрузов. Они ждут разрешения на его прохождение. Каждый день обновляется сводка, каков уровень воды. Вот с какой осадкой судно может пройти, тех и запускают в канал. Очередь двигается очень медленно. У нас суда плоскодонные, и они чаще всего проходят в первую очередь, перед иранскими.

Мы пытаемся погрузить так, чтобы канал они прошли быстрее. В частности, контейнеров поменьше грузим на палубу и загружаем половину автомобилей. Получается, что судно полностью погружено по объему, а по тоннажу выходит меньше, потому что машина намного легче, чем контейнер. Вот так решается проблема.

Вообще обычно судно не задерживается в канале. В хорошую погоду транзитное время составляет четыре-пять дней. Думаю, недолго такая ситуация продолжится, около месяца. На экспорт в основном идут бумага, целлюлоза, лес, металл. К нам, например, везут соду. Раньше очень много было крошки полистирола, сейчас там запретили ее экспорт. В контейнерах в основном возят изюм, финики, томатную пасту».

Иран и Россия с начала года резко нарастили объем торговли через Каспийское море. Как писало издание The New York Times, этот маршрут стал альтернативным после ограничения судоходства через Ормузский пролив. В Каспийском море работают четыре иранских порта. Они принимают суда с пшеницей, кукурузой, кормами для животных, подсолнечным маслом и другими товарами, которые раньше поставлялись через Ормуз.

Предполагается, что по итогам года объем торговли России и Ирана может удвоиться, если только канал не станет мельчать, говорит журналист из Астрахани Анна Иванова:

«Раньше дноуглубительные работы велись в Астраханской области очень активно. Это обязательный для нас процесс и для прохождения судов, и для наличия рыбы и так далее. То есть процесс очень важный, но ситуацию сильно запустили. Плюс уровень Каспия падает ежегодно, причем стремительно, он прямо мелеет. Совокупность этих факторов, видимо, дала такой результат: сформировалась пробка.

Как известно, Волга впадает в Каспийское море, формируя обширную дельту в районе Астрахани. Представляете, сколько всего сюда наносит? Много песка, а самое главное — у нас экосистема такая, что эти акватории очень подвержены заиливанию. В связи с этим поддерживать нужную глубину необходимо постоянно».

С начала июня движение в канале приостанавливали уже дважды. Сейчас дноуглубительные работы проводятся в круглосуточном режиме. В апреле замминистра транспорта Дмитрий Зверев говорил, что из-за изменившейся логистики морские перевозки по Каспийскому морю между Ираном и Россией могут увеличиться кратно. К этому подготовлены и порты Исламской Республики и российские: Астрахань и Махачкала.

Светлана Белова