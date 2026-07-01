ПИК не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «ПИК-специализированный застройщик» одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации. Чистую прибыль за отчетный период в размере 23,6 млрд руб. девелопер распределять не будет, причины такого решения в материалах собрания не уточняются.

Согласно утвержденной в апреле дивидендной политике, ПИК стремится направлять на эти цели не менее 15% скорректированной чистой прибыли по МСФО как минимум один раз в год. Отказаться от дивидендов компания может, если соотношение чистого долга / EBITDA превышает 3x. За прошлый год коэффициент сократился с 2,7x до 1,8x.

В последний раз ПИК выплачивал дивиденды по итогам 2021 года — 22,51 руб. на акцию за 2020-й и 22,92 руб. на акцию за первый квартал 2021 года. Тогда девелопер учитывал прежнюю дивидендную политику, по которой следовало направлять на выплаты не менее 30% чистой прибыли по МСФО за отчетный период.

ПИК — один из лидеров жилой недвижимости в России. Основной акционер — компания «Недвижимые активы» (почти 85%) и аффилированные с ней лица. В начале апреля «Недвижимые активы» предложили выкупить акции ПИКа (15%) по цене 551,4 руб. за бумагу.