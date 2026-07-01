ПИК не выплатит дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО «ПИК-специализированный застройщик» одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации. Чистую прибыль за отчетный период в размере 23,6 млрд руб. девелопер распределять не будет, причины такого решения в материалах собрания не уточняются.
Согласно утвержденной в апреле дивидендной политике, ПИК стремится направлять на эти цели не менее 15% скорректированной чистой прибыли по МСФО как минимум один раз в год. Отказаться от дивидендов компания может, если соотношение чистого долга / EBITDA превышает 3x. За прошлый год коэффициент сократился с 2,7x до 1,8x.
В последний раз ПИК выплачивал дивиденды по итогам 2021 года — 22,51 руб. на акцию за 2020-й и 22,92 руб. на акцию за первый квартал 2021 года. Тогда девелопер учитывал прежнюю дивидендную политику, по которой следовало направлять на выплаты не менее 30% чистой прибыли по МСФО за отчетный период.
ПИК — один из лидеров жилой недвижимости в России. Основной акционер — компания «Недвижимые активы» (почти 85%) и аффилированные с ней лица. В начале апреля «Недвижимые активы» предложили выкупить акции ПИКа (15%) по цене 551,4 руб. за бумагу.
Решение ПИК не выплачивать дивиденды за 2025 год продолжает тенденцию, начавшуюся после 2021 года, когда девелопер последний раз распределял прибыль. С тех пор ПИК также отказывался от выплат по итогам 2022, 2023 и 2024 годов, придерживаясь рекомендаций совета директоров. Это решение о невыплате дивидендов за 2025 год принято после того, как в апреле 2026 года совет директоров утвердил новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату не менее 15% скорректированной чистой прибыли по МСФО при условии, что соотношение чистого долга к EBITDA не превышает 3x.
Полная отмена дивидендной политики, которая действовала до апреля 2026 года и предусматривала выплату не менее 30% чистой прибыли, произошла 8 октября 2025 года. Хотя ПИК не выплачивал дивиденды с 2021 года, инвесторы негативно отреагировали на отмену политики, и Ассоциация розничных инвесторов даже обращалась в Банк России с жалобой на это решение. Отмена дивидендной политики и возможный отказ от выплат в будущем могут негативно сказаться на привлекательности акций девелопера для частных инвесторов, а также привести к снижению ликвидности бумаг и к потенциальной потере статуса первого уровня листинга на Мосбирже, что важно для доверия инвесторов.