Новая дивидендная политика ПИКа предполагает выплату не менее 15% от прибыли

Совет директоров ПАО «ПИК-Специализированный застройщик» утвердил новую дивидендную политику. Компания планирует выплачивать не менее 15% от скорректированной чистой прибыли по МСФО не реже одного раза в год. ПИК может отказаться от дивидендов в случае, если отношение чистого корпоративного долга без учета вычета остатков на эскроу-счетах к EBITDA превышает 3х.

В октябре совет директоров компании отменил прежний вариант дивидендной политики, принятой в 2023 году. Он предполагал выплаты не менее 30% от чистой прибыли по МСФО. Инвесторы негативно отреагировали на эти новости: котировки компании за день потеряли более 9%. В последний раз ПИК платил дивиденды в 2021 году: 22,51 руб. на акцию за 2020 год и еще 22,92 руб. на акцию за I квартал 2021 года.

Группа компаний «ПИК» сохранила первое место в рейтинге девелоперов по текущим объемам строительства жилья в Москве. По данным Единой информационной системы жилищного строительства на начало апреля, ГК «ПИК» возводит в столице 61 жилой дом (45,2 тыс. квартир) общей площадью 2,03 млн кв. м. Основной акционер ПИКа с долей почти 85% — компания «Недвижимые активы» и аффилированные с ней лица. В начале апреля «Недвижимые активы» предложили выкупить акции ПИКа (15%) по цене 551,4 руб. за бумагу.