Совет директоров РЖД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров ООО «Российские железные дороги» (РЖД) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год ни по одному из типов акций холдинга, указано на сайте раскрытия информации. На том же собрании была установлена цена размещения 421,08 тыс. дополнительных акций РЖД по закрытой подписке в размере 1 тыс. руб. на бумагу.
Нынешняя рекомендация по дивидендам связана с распоряжением правительства от 1 июня. По нему РЖД не будет начислять дивиденды на привилегированные акции всех типов в 2026 году, а в 2027-м выплатит сразу за два года.
По итогам 2024 года совет директоров РЖД рекомендовал выплатить 11,15 млрд руб. дивидендов на привилегированные акции, а на обыкновенные — деньги не направлять. Бумаги компании на 100% принадлежат государству.
Решение Совета директоров РЖД не выплачивать дивиденды за 2025 год и отложить их выплату до 2027 года связано с распоряжением правительства от 1 июня 2026 года. Это распоряжение предусматривает, что дивиденды по привилегированным акциям за 2025 и 2026 годы будут приняты к выплате в 2027 году. Правительство России, являясь единственным акционером РЖД, поручило Минфину, Минтрансу и Росимуществу обеспечить реализацию этого мероприятия, что означает, что акционеры РЖД получат дивиденды за два года сразу, но с отсрочкой.
Подобные решения об отсрочке или невыплате дивидендов не являются новшеством для РЖД. Ранее компания уже получала разрешение от правительства на временный отказ от выплат дивидендов по обыкновенным акциям за 2022 и 2023 годы. За 2024 год Совет директоров РЖД рекомендовал направить 11,15 млрд рублей на дивиденды по привилегированным акциям, но не выплачивать их по обыкновенным. На выплаты по "префам" планировалось направить 79,36% чистой прибыли, а в распоряжении компании должно было остаться 2,2 млрд рублей.
Эта практика может быть связана с финансовым состоянием компании. Чистый убыток ОАО "РЖД" за девять месяцев 2025 года по РСБУ составил 4,207 млрд рублей, в отличие от чистой прибыли в 44,7 млрд рублей за тот же период 2024 года. Чистая прибыль холдинга по МСФО в первом полугодии 2025 года также сократилась в 26 раз, до 4,4 млрд рублей со 114 млрд рублей. Снижение грузоперевозок также оказало влияние на показатели компании: за первое полугодие 2025 года объем перевезенных грузов снизился на 7,6% по сравнению с предыдущим годом.