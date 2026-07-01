Совет директоров РЖД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров ООО «Российские железные дороги» (РЖД) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год ни по одному из типов акций холдинга, указано на сайте раскрытия информации. На том же собрании была установлена цена размещения 421,08 тыс. дополнительных акций РЖД по закрытой подписке в размере 1 тыс. руб. на бумагу.

Нынешняя рекомендация по дивидендам связана с распоряжением правительства от 1 июня. По нему РЖД не будет начислять дивиденды на привилегированные акции всех типов в 2026 году, а в 2027-м выплатит сразу за два года.

По итогам 2024 года совет директоров РЖД рекомендовал выплатить 11,15 млрд руб. дивидендов на привилегированные акции, а на обыкновенные — деньги не направлять. Бумаги компании на 100% принадлежат государству.