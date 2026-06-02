Правительство отсрочило решение о дивидендах по «префам» РЖД до 2027 года

Правительство России поручило принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям Российских железных дорог (РЖД) всех типов за 2025 и 2026 годы в 2027 году, следует из опубликованного распоряжения.

Документ предписывает Минфину, Минтрансу и Росимуществу при подготовке директив представителям государства в совете директоров РЖД, а также при формировании позиции акционера — Российской Федерации — обеспечить реализацию этого мероприятия.

При этом правительство поручило не принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям компании всех типов за 2025 год в 2026 году. Таким образом, акционеры РЖД получат дивиденды по «префам» за два года сразу, но с отсрочкой. Конкретные параметры выплат — размер и порядок — не раскрываются.