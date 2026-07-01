У каждой четвертой компании в России ухудшилось финансовое положение. Это показал июньский индекс деловой среды РСПП. После апрельского отскока показатель снова снижается и держится ниже 50 пунктов. Это значит, что компании все чаще говорят об ухудшении условий работы, чем об улучшении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Деньги остаются дорогими, кредиты получать сложнее, логистика по-прежнему нестабильна. В таких условиях предприниматели осторожнее оценивают не только текущую ситуацию, но и перспективу на ближайшие месяцы.

Топ-менеджеры рассказали “Ъ FM” о своих настроениях:

Основатель кофейни URVISTA и совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский: «Выручка упала везде — у реселлеров, торговых компаний, ресторанов, отелей. Люди банально экономят. Добираться тяжелее, бензина нет, тратятся осторожнее. У всех, кто работает с розницей, дела средней паршивости. В B2B тоже выручка упала. Единственные, кто остался на плаву, — работающие с госзаказами по контрактам с ВПК. У них стабильно: хорошие выручки, заказы, наценка. Но это, увы, не подавляющее большинство». Основатель Langame и сети клубов «F5 Центр киберспорта» Дмитрий Лукин: «Последние полгода клубы открываются реже, старые испытывают трудности из-за налоговой нагрузки. Это болезненно ударило по доходности. Кто-то приостановил обновление, кто-то — развитие новых точек. Мы фиксируем не падение, а стагнацию рынка». Собственник фабрик мебели «Уютная Среда» Алексей Никонов: «Покупательная способность падает. Мы стараемся удержать объемы производства. Важно сохранить ценовой коридор. Видим сложности из-за регуляторики, но рассматриваем это как этап, который надо пройти. Пересматриваем долгосрочные планы, перебрасываем ресурсы на краткосрочные. Продажи с начала года упали, к середине восстановились».

Накануне глава РСПП Александр Шохин заявил, что снижение ключевой ставки на 25 б.п. может оказаться «последним подарком бизнесу». Предприниматели рассчитывали на более решительный шаг. В ЦБ дали понять: пространство для дальнейшего снижения сократилось.

Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз по траектории ставки, вероятно, будет пересмотрен в сторону повышения. В Минэкономразвития, напротив, считают, что с учетом текущих тенденций потенциал для снижения сохраняется.

Андрей Дубков