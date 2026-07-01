АЗС заплатят за качество

Водители могут требовать компенсацию за плохой бензин. Если из-за некачественного топлива машина сломалась, ремонт должен оплачивать продавец. Об этом заявили в Общественной палате, добавив, что выплата может полностью покрывать стоимость работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас в России разрешено выпускать топливо класса «Евро-5». Однако с 2025 года некоторым НПЗ позволили отправлять на рынок бензин и дизель по показателям старого стандарта «Евро-3». Смягчение правила стало актуальным на фоне топливного кризиса. Горючее классом ниже может привести к более частым поломкам двигателей современных автомобилей, заявляли “Ъ FM” эксперты. Но доказать, что неисправность произошла именно из-за некачественного бензина, в суде трудно, говорит автоюрист Сергей Радько:

«Возместить можно, но процесс доказывания нелегкий: нужна экспертиза, которая подтвердит, что топливо плохое. Этим занимается специальная организация. Не исключено, что поломка может произойти по сотне других причин. Надо пригласить представителей заправки, опечатать машину и бак, чтобы никто не утверждал, что вы долили постороннее вещество. Будут изучать причину поломки и, если виноват некачественный бензин, — стоимость ремонта.

На практике доказать это удается крайне редко.

Припоминаю случай, когда на заправке прохудился подземный резервуар, грунтовые воды хлынули, и бензин превратился в непригодную для двигателя жижу. Машины заправлялись и сразу вставали рядом с АЗС. Тогда доказательства были абсолютными. А если уехала на 100-200 км, не всегда можно доказать, что именно этот бензин стал причиной. Совсем плохое топливо встречается редко, оно убивает двигатель постепенно».

В Общественной палате отметили, что компенсацию можно получить и при покупке бензина с рук. Потребовать деньги от продавцов суррогата можно по четырем статьям ГК. На практике доказать покупку получится только при споре с официальными продавцами, говорит автоюрист портала «Отдай Мое» Илья Афанасьев:

«Такая практика давно существует, но касается только официальных продавцов. Если покупаете с рук — неизвестно, что в канистре, и вы действуете на свой страх и риск: нет чека, нет подтверждения покупки. Всем клиентам рекомендую заправляться не на одной заправке, а у одной компании. Оборудование настроено определенно, бензин плюс-минус одинаков по качеству.

Если есть несколько чеков с разных заправок, но у одного продавца, предъявить претензию по качеству и получить компенсацию за ремонт двигателя или топливной системы вполне реально. Стоимость ремонта можно компенсировать полностью без учета износа — это не ОСАГО, а ответственность продавца по закону о защите прав потребителей.

Понадобится экспертиза, отбор топлива из бака, соотнесение с тем, что было взято из канистры или бутылки».

По информации “Ъ”, правительство намерено разрешить производство и оборот топлива классов «Евро-2» и «Евро-4» вплоть до июля 2027 года. Тем временем «непростой» ситуацию на рынке бензина назвала Валентина Матвиенко. Глава Совета Федерации призвала «не охать и не ахать, а вместе искать решение».

Егор Парфенов