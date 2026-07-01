Эмир Катара обсудил с Уиткоффом и Кушнером ситуацию на Ближнем Востоке

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани встретился в Дохе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Стороны обсудили переговоры между США и Ираном, а также ситуацию в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба катарской администрации.

Катар готов продолжить быть посредником на переговорах между США и Ираном, отметил Тамим бен Хамад Аль Тани. При этом он подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня в Ливане. США стремятся к продолжению переговоров с Ираном для достижения итогового соглашения, отметили американские переговорщики.

По информации источников Reuters, на встрече в Дохе обсуждалось движение судов через Ормузский пролив и долгосрочное прекращение огня между США и Ираном. Переговоры начались вечером 30 июня и продолжились на следующий день, пишет агентство.

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