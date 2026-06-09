«Уральские авиалинии» с 1 июля запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Абхазию

С 1 июля авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Сухум (Абхазия). Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Вылет из Екатеринбурга запланирован на 10:50, прибытие в Сухум — на 12:30. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Обратный рейс будет отправляться в 13:30 и прибывать в Екатеринбург в 19:00.

Как указано на сайте авиакомпании, цена за билет начинается от 9,6 тыс. руб.

«В расписании Кольцово сегодня — около полутора десятков маршрутов для тех, кто выбирает отдых на море. И теперь — впервые в новейшей истории — этот перечень пополнит Абхазия, что для нас является очень важной вехой. Прямое авиасообщение, без сомнения, сделает поездки в эту страну более доступными, удобными и комфортными для многих наших пассажиров»,— сказал исполнительный директор международного аэропорта Кольцово Александр Пастухов.

Ранее сообщалось, что в связи с высоким спросом «Уральские авиалинии» увеличат частоту рейсов из Екатеринбурга в Китай до 8 раз в неделю.

Полина Бабинцева