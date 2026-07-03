Из свежей почты

Федя Галкин, 8 лет, спастический тетрапарез (двигательные нарушения), эпилепсия, требуется лечение. 260 397 руб.

Мой сын родился на 29-й неделе беременности, из-за дыхательной недостаточности был в тяжелом состоянии. Врачи выявили поражение центральной нервной системы. В пять месяцев Федя начал удерживать голову и переворачиваться на бок, но вскоре появились судороги, купировали их лишь через год. Однако эпиактивность мозга сохранялась. В 2021 году я обратилась в московский Институт медтехнологий (ИМТ). После четырех курсов лечения у сына снизился мышечный тонус, Федя начал двигаться, больше общаться. Но он все еще не стоит и не ходит, говорит только несколько слов. Лечение надо продолжать, но все сбережения закончились. Мария Галкина, Москва

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Наша цель — коррекция тонуса мышц, увеличение объема движений, развитие мелкой моторики и речи Феди».

Саша Овсянников, 8 лет, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 167 260 руб.

Внимание! Цена лечения 249 260 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 32 тыс. руб.

Саша родился с расщелиной нёба, губы и альвеолярного отростка. Хирургию мы начали в три месяца: сначала провели пластику губы, затем устранили расщелину нёба. Зубы у сына росли криво, он не мог жевать. С четырех лет с помощью Русфонда мы проходим ортодонтическое лечение. Но Саша растет, идет смена зубов, им все еще тесно. В будущем ему предстоит операция, а сейчас нужно продолжить ортодонтию. Но мне не потянуть ее оплату, я один содержу семью. Надеемся на вашу поддержку! Дмитрий Овсянников, Курская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Для подготовки к пластике альвеолярного отростка необходимо продолжение лечения с помощью лицевой маски и несъемного расширяющего аппарата».

Алан Избасов, 7 лет, детский церебральный паралич, требуется вертикализатор. 141 097 руб.

Внимание! Цена вертикализатора 350 097 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 39 тыс. руб.

Во время появления на свет Алан получил перелом черепа, произошло кровоизлияние в головном мозге. В год поставили диагноз ДЦП. Вскоре сын попал в московский Институт медтехнологий, один из курсов лечения оплатил Русфонд. Спасибо! Тонус мышц стал снижаться, Алан начал двигаться. Сын хорошо говорит, рассуждает, но сидит и стоит только с поддержкой. Из-за спастики образовались контрактуры суставов ног, подвывих тазобедренного сустава. Сейчас врачи рекомендуют Алану ежедневно стоять в вертикализаторе — нагрузка на мышцы укрепит их, скорректирует тонус, предотвратит другие ортопедические проблемы. Помогите купить устройство! Салтанат Избасова, Оренбургская область

Ортопед реабилитационного центра «ЭйрМед» Мария Мальдова (Санкт-Петербург): «Учитывая характер нарушений и степень тяжести заболевания, Алану необходима опора для стояния с изолированным разведением ног "ЭкзоСтенд"».

Рита Андриевская, 11 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 165 560 руб.

Внимание! Цена обследования 431 560 руб. ООО «Ни Хао Партс» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 180 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владивосток» соберут 36 тыс. руб.

В полтора года у дочки развилась деструктивная пневмония. Состояние было тяжелейшим, почти все органы отказывали. Рита выжила, но почки отказали окончательно. В 2020 году в Москве ей пересадили донорскую почку, Рита сразу начала активно расти. С тех пор она постоянно принимает лекарства и обследуется — это нужно для того, чтобы не допустить отторжения почки. Обследования и коррекцию терапии дочке надо проходить у врачей, которые проводили трансплантацию, сейчас они работают в частной клинике. Но мне не собрать требуемую сумму, помогите! Надежда Маун, Приморский край

Детский хирург Европейского медицинского центра Надежда Раппопорт (Москва): «Донорская почка требует тщательного мониторинга, своевременного выявления признаков дисфункции, срочной коррекции терапии. Мы проведем Рите полное обследование в короткие сроки в амбулаторном режиме».

Почта за неделю 26.06.2026—02.07.2026

Получено писем — 50

Принято в работу — 38

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 0