Виталик Губенко живет в Волгограде с родителями, бабушкой и дедушкой. У мальчика аурикуло-кондилярный синдром — редкое врожденное заболевание, при котором нижняя челюсть недостаточно развита, а корень языка сильно смещен назад и перекрывает дыхательные пути. Виталику трудно глотать и очень тяжело дышать, особенно лежа и во сне. Ситуация критическая — малышу нужна срочная операция. Врачи готовы выправить ему нижнюю челюсть при помощи специальных дистракционных аппаратов. Вот только стоит такая операция без малого два миллиона рублей. Для родителей мальчика это огромная, непосильная сумма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все восемь месяцев родители, бабушка и дедушка Виталика живут в огромном напряжении. Главная мысль постоянно: только бы дышал!

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Все восемь месяцев родители, бабушка и дедушка Виталика живут в огромном напряжении. Главная мысль постоянно: только бы дышал!

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Виталик, веселый и общительный, уже знает и радостно приветствует всех членов семьи, но особенно любит дедушку. Дедушка самый интересный! Он разрешает поиграть с пультом от телевизора, а это вам не какая-нибудь погремушка — у пульта же разноцветные кнопочки!

Настроение у Виталика в основном отличное. Особенно если мама везет его на прогулку. На улице в коляске он никогда не спит. Как можно, когда вокруг столько интересного? Машины, дети на площадке, деревья и кусты, птицы, облака и солнце.

Глядя со стороны, никогда не догадаешься, сколько сил Виталик и вся его семья тратят на борьбу просто за то, чтобы мальчик мог есть и дышать.

— Виталик задыхается, лежа на ровной поверхности, спать он может только на высокой подушке. Первые два месяца к сыну дважды в день приходили врачи: слушали легкие, проверяли уровень насыщения крови кислородом. Все остальное время мы с бабушкой сами контролировали его дыхание, даже купили радионяню, чтобы и на минуту выходя из комнаты слышать, что там с сыном происходит,— рассказывает мама Ирина.

Все восемь месяцев родители, бабушка и дедушка Виталика живут в огромном напряжении, которое не отпускает ни на миг. Тишина в детской кажется подозрительной, любой едва уловимый звук заставляет сердце замирать от страха. Нельзя глубоко уснуть, нужно быть готовым тут же вмешаться, если дыхание вдруг прервется. Главная мысль постоянно: только бы дышал!

В первые же часы после рождения Виталика начались и проблемы с кормлением: он не мог взять грудь, хотя было видно, что есть он очень хочет. Мальчика срочно забрали в реанимацию и стали кормить через зонд. Но он часто срыгивал и сильно терял в весе.

— Сейчас сыну по возрасту уже пора есть каши, кусочки овощей и фруктов, но он не может ни жевать, ни глотать эту пищу. Пьет молочную смесь из бутылочки, но даже она часто попадает ему не в пищевод, а в нос или уши. Из-за этого Виталик постоянно болеет отитами и стал плохо слышать левым ухом,— говорит Ирина.

Да и вес при таком питании малышу набирать сложно. Сейчас мальчик весит всего 7400 граммов — это нижняя граница нормы.

Несмотря ни на что, энергичный Виталик развивается по возрасту. Он все хочет пробовать на зуб, ведь первые зубки у него уже прорезались. Но что толку пробовать, если съесть все равно ничего нельзя? Это обидно. А еще он пытается произносить по слогам «ма-ма» и «ба-ба», но из-за слишком маленькой нижней челюсти у него это пока плохо получается.

— Когда Виталик только родился, никаких внешних особенностей никто не заметил. Хороший крепкий младенец, да и все,— вспоминает Ирина.— Но теперь, конечно, уже видно, что нижняя челюсть не развивается как надо.

И все же операция Виталику нужна совсем не для красоты, а по жизненным показаниям. Врачи из подмосковной клиники, которые наблюдают мальчика практически с рождения, пришли к тревожному выводу: дыхательный просвет продолжает сужаться. Виталику необходима операция по вытяжению нижней челюсти с применением индивидуальных дистракционных аппаратов. К сожалению, по госквоте такие операции делают только детям из Москвы и Подмосковья, а для Виталика операция будет платной. Ирина умоляет о помощи читателей Русфонда, так как каждый день промедления — риск для жизни мальчика.

Давайте поможем Виталику расти и развиваться! Детство должно быть беззаботным — без борьбы за каждый глоток и каждый вдох.

Для спасения Виталика Губенко не хватает 735 790 руб. Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Игорь Овчинников (Красногорск, Московская обл.): «У Виталика врожденное двустороннее недоразвитие нижней челюсти, аурикулокондилярный синдром — генетическое заболевание, при котором затрудняется движение челюсти, нарушается дыхание, глотание, а также строение лица. Ситуация тяжелая, есть угроза жизни, так как по мере роста у ребенка сужается дыхательный просвет. Необходима операция — двустороннее вытяжение нижней челюсти с помощью индивидуальных дистракционных аппаратов. Лечение позволит восстановить функции дыхания и глотания, избежать тяжелых осложнений. Качество жизни мальчика улучшится». Стоимость операции 1 846 790 руб. Александр Иванович Соболь внес 200 тыс. руб. Антон Николаевич — 180 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 700 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 735 790 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Виталика Губенко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Виталика — Ирины Андреевны Губенко. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Волгоградская область