Войска США пришлись не ко двору

Саудовская Аравия может стать первой страной на Ближнем Востоке, где США сократят свой воинский контингент после войны с Ираном. По данным американских СМИ, Вашингтон начал рассматривать такой вариант после ссоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Она вспыхнула в мае, когда президент Дональд Трамп объявил о «Проекте свободы» — инициативе по сопровождению торговых судов через Ормуз. Королевство выступило против этой инициативы, требовавшей наращивания американских сил на саудовских базах, из опасения, что эти базы станут мишенями для иранских ударов, и отказалось предоставить их американцам. В Вашингтоне Эр-Рияду этого не простили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащий ВВС США рядом с зенитным ракетным комплексом Patriot на авиабазе имени принца Султана в Эль-Хардже (центральная часть Саудовской Аравии)

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Pool / AP Военнослужащий ВВС США рядом с зенитным ракетным комплексом Patriot на авиабазе имени принца Султана в Эль-Хардже (центральная часть Саудовской Аравии)

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Pool / AP

США рассматривают вариант с сокращением своего воинского контингента (почти 2,7 тыс. человек) в Саудовской Аравии и выводе оттуда военной техники. Как заявили источники The Wall Street Journal (WSJ), такой сценарий Вашингтон начал продумывать с мая, когда Саудовская Аравия выступила категорически против операции «Проект свободы» (Project Freedom) в Ормузском проливе, запущенной Дональдом Трампом 4 мая. Инициатива, предполагавшая сопровождение торговых судов через Ормузский пролив, требовала доступа американцев к саудовским военным базам и воздушному пространству, но королевство отказало США, опасаясь навлечь на себя удары со стороны Ирана.

Эр-Рияд долгое время пытался адаптироваться к новым, военным реалиям региона.

В какой-то момент Мухаммед бен Сальман полностью изменил свою тактику и начал работать над деэскалацией конфликта между США и Ираном, заявили собеседники WSJ. Правящий дом стал настаивать на том, чтобы Соединенные Штаты сняли блокаду с иранских портов, введенную 13 апреля, и вернулись за стол переговоров. Кроме того, Саудовская Аравия обратилась к США с жалобой на своего регионального соседа — ОАЭ, которые в первые дни войны тайно атаковали Иран,— и попросила оказать на эмиратские власти давление, чтобы те присоединились к дипломатическим усилиям.

Поведение Эр-Рияда крайне разочаровало Вашингтон. Американские официальные лица пригрозили королевству, что оно не будет включено в список приоритетных получателей американского оружия и лишится критически необходимых для обороны ракет-перехватчиков, если не поменяет свою позицию. Как итог, Саудовская Аравия отменила ограничения на доступ к своим базам и воздушному пространству. Но «Проект свободы», просуществовавший почти два дня, так и заглох. Вместо него Соединенные Штаты стали незаметно поддерживать связь с коммерческими судами, проводя их через Ормуз ночью с отключенными транспондерами.

Как бы то ни было, конфликт между США и Саудовской Аравией не был исчерпан ни в военной, ни в дипломатической сферах.

Чтобы не встречаться с Трампом, кронпринц Мухаммед бен Сальман отказался лететь на саммит «семерки» во Франции, проходивший с 15 по 17 июня, сославшись на плотный график. Реальной причиной отказа, вероятно, был протест наследника престола против действий США на Ближнем Востоке. Свои дипломатические контакты с королевством показательно урезали и США. В маршрут ближневосточного турне госсекретаря Марко Рубио, которое проходило с 23 по 25 июня и включало посещение ОАЭ, Кувейта и Бахрейна, Саудовская Аравия включена не была. В Эр-Рияде расценили это как знак бойкота.

В этих обстоятельствах США затеяли перенос части своих сил из Саудовской Аравии в Израиль или Иорданию — те страны, которые оказывали им наибольшую поддержку во время войны с Ираном, пояснили источники WSJ. Это подтверждает версию дипломатических источников “Ъ” в аравийских странах, которые ранее допустили: атакованные Ираном американские военные базы на Ближнем Востоке, скорее всего, изменят свой функционал и будут оптимизированы — по инициативе как США, так и их региональных союзников.

Не стоит забывать, что у саудовского кронпринца был и личный повод для ссоры с господином Трампом.

Американский лидер, который имел деловые интересы в королевстве и всегда демонстрировал дружелюбие по отношению к Мухаммеду бен Сальману, заявил, выступая на форуме Future Investment Initiative в Майами (проходил с 25 по 27 марта), что кронпринц долгое время недооценивал его. «Он не думал, что ему придется целовать меня в задницу. Действительно, не думал. Он думал, что я буду очередным американским президентом-неудачником со страной, летящей в пропасть. Но теперь ему приходится быть со мной милым. Скажите ему, чтобы оставался милым»,— неожиданно сказал господин Трамп.

Такое пренебрежительное высказывание, прозвучавшее публично, наследник саудовского престола, известный своей вспыльчивостью, вряд ли мог забыть своему союзнику. Несмотря на все крепкие деловые связи и обоюдные политические интересы.

Нил Кербелов